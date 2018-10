Este 31 de octubre habrá restricción nocturna de parrillero en Ibagué

30 Oct 2018 - 11:19am

“En el consejo de seguridad realizado este martes se decidió que habrá restricción de parrillero en moto este 31 de octubre. La prohibición irá desde las 6:00 de la tarde del miércoles hasta las 5 de la mañana del día jueves 1 de noviembre”, aseguró Daniel Felipe Soto, secretario de Gobierno encargado.

Otra de las medidas de seguridad decretadas por la Alcaldía es la prohibición de máscaras para los motociclistas (conductores y parrilleros) durante cualquier hora del día.

“También habrá una restricción de menores a partir de las 10 de la noche. No podrá transitar ningún niño o adolescente sin la compañía de un adulto responsable”, añadió Soto.

De igual manera, desde tempranas horas del día la Policía Metropolitana desplegará un dispositivo de seguridad en los principales centros comerciales, parques y zonas donde se presenta gran afluencia de ibaguereños.

Vale mencionar que funcionarios del Grupo de Prevención y Atención de Desastres, GPAD, así como integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos, estarán disponibles para atender las emergencias que se puedan presentar en los lugares donde se realizarán eventos de asistencia masiva.

Recomendaciones de seguridad



• Si tiene niños pequeños, procure hacer el recorrido durante el día.

• Defina con los niños lugares de encuentro en caso de pérdida.

• Tenga consigo los documentos de identificación y salud de los niños y niñas, y procure que entre las prendas lleven algo que contenga el nombre completo y lugar de domicilio.

• Enseñe a sus hijos a marcar a la línea 123 en caso de que se presente alguna situación de riesgo.

• No delegue el cuidado de sus hijos en la calle, y en caso de movilizarse en grupos numerosos, distribuya funciones con los demás adultos.

• Lleve un teléfono celular para comunicación rápida, manténgase en calles bien iluminadas y siempre camine por los andenes.

• Pida dulces en casas que tengan la luz encendida.

• No permita que los niños y niñas jueguen con pólvora.

• Verifique que los alimentos tomados por los niños y niñas sean confiables.

• No deje que sus hijos se trasladen con personas desconocidas.

• Haga un control adecuado de los dulces que consumen sus hijos, no permita el exceso.

• Tenga a la mano los números de emergencias, del cuadrante o de la instalación policial más cercana.