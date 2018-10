“El pico y placa todo el día va, así a algunos no les guste”, Mahecha

31 Oct 2018 - 3:01am

EL NUEVO DÍA: La Alcaldía ha anunciado la intención de ampliar el pico y placa ¿cuáles son los argumentos para aplicar la medida?

José Alexis Mahecha: venimos realizando un estudio muy juicioso del aforo vehicular que se da sobre las vías y las intersecciones. Tenemos tres ingenieros de vías que llegaron desde Tunja y dentro de los trabajos que ellos vienen desarrollando está la evaluación de cómo mejorar la movilidad.

En particular, esos estudios son los que nos determina que la ciudad requiere de una medida de estas, que en un comienzo va a ser por tres meses y más adelante haremos las evaluaciones necesarias. Ahora bien, la medida la teníamos prevista desde las 6 a.m., hasta las 7 p.m., pero en este momento hay una propuesta del sector de los gremios económicos, la vamos a estudiar si es viable y si los aforos que nos muestra en esas horas que no son horas pico, podríamos determinar que no haya restricción y dejarlo solo en la mañana, al mediodía y por la noche.

E.N.D.: El pico y placa abarcaría toda la ciudad...

J.A.M.: Tenemos una propuesta de otros sectores de la ciudad donde dicen que lo pongamos sectorizado, pero los estudios nos determinan que en todas las zonas tenemos un aforo vehicular promedio y una carga vehicular bastante pesada sobre la Pedro Tafur, la calle 60, la glorieta de Mirolindo, en el sector del Ricaurte, en la intersección de la 20 Sur, en el Centro en la 15 con Octava, 15 con Tercera, en la calle 10 con carrera Quinta, entonces en todas las intersecciones hay una carga vehicular muy pesada, por tanto no podemos sectorizar.

E.N.D.: ¿Cuál es el parque automotor y con el pico y placa cuántos saldrían de circulación por día?

J.A.M.: Tenemos matriculados 76 mil automóviles y camionetas los cuales sufrirían la restricción vehicular, en ese orden de ideas sacando dos dígitos por día que equivaldría al 20% estaríamos hablando que entre 14 mil y 15 vehículos diarios dejarían de transitar.

E.N.D.: Han resultado algunos críticos con la implementación de esta medida. ¿Cómo recibe la Administración la posición de Fenalco?

J.A.M.: El argumento es que podría haber una afectación sobre las ventas y la realidad no creo que sea esa. Se ha mostrado que se puede mejorar la dinámica y que es un aporte de los ciudadanos a la movilidad. Recordemos que tenemos la misma infraestructura vial que hace 18 años donde teníamos 33 mil 200 vehículos frente a los 200 mil vehículos que tenemos hoy y con la misma infraestructura. Hay que decirle a los sectores económicos que no va haber ninguna afectación. El que va a comprar pan tendrá que salir a comprar pan, la persona que va a salir a hacer mercado tendrá que salir y lo hará en bicicleta, o lo hará a pie, porque realmente tenemos muchos sectores donde los centros comerciales están cerca a las viviendas.

E.N.D.: Otros críticos concuerdan que medidas similares y que han sido aplicadas en otras ciudades, tendrán como efecto opuesto el incremento en el número de automotores...

J.A.M.: creería que el que tenga el poder adquisitivo va a comprar carro, exista o no la restricción, pero no creo que un carro se pueda comprar de la noche a la mañana, el carro más económico es de $40 millones, entonces no creo que muchos ciudadanos en Ibagué tengan la capacidad de comprar carros de ese valor. Ahora, la medida se implementará por tres meses y vamos a tener 10 puntos de observación en donde vamos a hacer un monitoreo y un análisis, para ahí sí entrar a tomar una decisión de si continúa, si se aumentan los dígitos o se retira la restricción del todo.

E.N.D.: El pico y placa incluirá a los motociclistas...

J.A.M.: Por ahora no se tiene previsto, porque estamos haciendo una valoración del trabajo y de las campañas que vienen haciendo Fusión Motera y Asomotor. Ellos vienen haciendo un trabajo muy juicioso de sensibilización y de campañas para que los motociclistas empiecen a respetar las normas de tránsito. De esa manera, desligamos el trabajo que se venía haciendo de manera mancomunada: automóviles y motocicletas y por ahora se tomará la decisión con respecto a la restricción vehicular de los automóviles, camperos y camionetas.

E.N.D.: Es decir, que el Municipio no le apostará a la concertación...

J.A.M.: Creería que el tema de la restricción vehicular para los automóviles, camperos y camionetas va. Esto es una medida que se va a tomar, habrá personas a las que no les guste, otras personas que estén de acuerdo, pero lo importante en la gobernanza es tomar decisiones.

Tenemos los estudios necesarios para poder tomar la medida.

Articulación con el Setp

E.N.D.: Esta medida de pico y placa tiene que ver con la movilidad de la ciudad, tambi én con el Conpes para el Sistema Estratégico ..



J.A.M.: El Conpes viene avanzando muy bien. Llevamos seis meses de trabajo con el Gobierno nacional. La última reunión que tuvimos fue el 4 de octubre encabezada por el Alcalde y el Ministerio de Hacienda. Estamos en la fase final que es la modelación financiera para la posterior entrega del informe a la Dirección Nacional de Planeación. Allí se redacta el documento para presentarlo al consejo de ministros que lo deberá aprobar y quedará como un documento oficial para que venga el convenio de cofinanciación e iniciar con el Setp.



E.N.D.: La Administración alcanzará a a ejecutar algunas de las vías proyectadas en el Setp.



J.A.M.: No, precisamente este es un trabajo que se está haciendo para que la nueva administración inicie la ejecución de los recursos, pero ahí es donde tenemos claro que actuamos sin ninguna mezquindad. Conseguimos los recursos, hacemos todo los esfuerzos y queda listo para contratar, y adicionalmente dejamos todos los diseños y en donde hemos invertido más de $11 mil millones.



E.N.D.: ¿Qué obras se dejarían diseñadas?



J.A.M.: La de la carrera 13, la calle 19 hasta la 103 y de esta hasta el puente de Progal. También el interconector de la calle 60.



E.N.D.: ¿Cuántos recursos asegura el Conpes?



J.A.M.: Recursos por el orden de los $280 mil millones por parte de la Nación y $120 mil millones por parte del Municipio.



E.N.D.: Hemos escuchado que ese Conpes no tendría asegurado el aval del Gobierno, debido a las diferencias que existen entre el Alcalde y el presidente Iván Duque...



J.A.M.: Por el contrario, he encontrado el mejor ambiente por parte de los funcionarios del orden nacional y lo que se ha planteado por el DNP es que esta va a ser una victoria temprana de este Gobierno, así no lo han hecho saber en todas las reuniones, es decir que no tiene asidero, pero lo que sí se tiene son muchos enemigos y detractores porque hay gente que le apuesta a que le vaya mal al Alcalde para que le vaya mal a la ciudad y es una gran equivocación.



E.N.D.: ¿Quiénes son esos detractores?



J.A.M.: Este año en época de elecciones fueron a Planeación los siete empresarios, ahora lo están haciendo en el Ministerio de Transporte. Recientemente fueron, creo que la semana anterior a decir que no se hiciera el documento Conpes, porque no se había socializado, cuando se les ha contado para dónde vamos. Pero yo los entiendo, porque es un negocio que tienen muy bien montado y de hace varios años, y donde cada empresa de transporte público colectivo le quita al propietario para poder circular entre 400 y 600 mil pesos mensuales, no sé qué hacen con el dinero, pero el mantenimiento, la nómina de los conductores, la póliza de responsabilidad contractual todo lo asume el propietario. Esos $600 mil es para que cada famiempresa o las personas que encabezan las juntas directivas manejen los dineros a libre albedrío. En ese orden de ideas, entiendo que se les va a acabar ese negocio con el Setp, porque será un tema más regulado y estos dineros los dejarían de percibir, creería que es la gran preocupación que tienen estas empresas y por eso se oponen permanentemente.



E.N.D.: En esos términos, con Sitsa no habrá diálogo...



J.A.M.: Ellos se han opuesto en todo, la mejor manera de ver este tema fue en la elaboración del ente gestor. Cuando se estaba creando el ente gestor mandaron toda la artillería para que no se aprobara el proyecto, que era un requisito del Gobierno nacional para aprobar el Conpes, y es que se equivocan porque no es que se les vaya a sacar del mercado, van a participar las empresas del transporte, los pequeños propietarios, pero en la medida que tengan capacidad para operar y ojalá los conductores. Cada uno va a tener participación, pero de manera equilibrada.

Preguntas y respuestas

E.N.D.: Antes de finalizar el Gobierno, la Alcaldía dejará organizado el tema del recaudo del Setp

J.A.M.: Dentro del Setp tenemos una vez se firme el Conpes vamos a poder iniciar con el sistema de gestión y control de flota y el recaudo que sería lo más importante. Venimos haciendo reuniones importantes con el Metro de Medellín quienes nos están asesorando en el tema.

E.N.D.: Sería concesionado o licitado

J.A.M.: El municipio inicialmente quiere hacer una alianza estratégica, un tema societario, estamos mirando el tema con empresas que tengan toda la trayectoria como es el Metro de Medellín o en su momento se buscará el sistema con el cual se vaya a realizar, pero creería que el municipio tendría una participación en el tema.

E.N.D.: ¿Qué decirle a los empresarios y comerciantes con respecto al Setp y el pico y placa?

J.A.M.: Yo les pediría a todos los sectores que están en contra de esta modernización que piensen en ciudad y en el 34% de las personas que se movilizan en el transporte colectivo de pasajeros y en el 27% que se movilizan a pie en la ciudad y que no estén pensando en que me van afectar la movilidad desde mi lujoso vehículo particular, porque no quiero que los demás se muevan de manera cómoda en la ciudad.