Desde mañana regirá nuevo pico y placa en Ibagué

31 Oct 2018 - 4:15pm

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó el decreto por medio del cual a partir de mañana se extenderá el pico y placa al mediodía.

"Estudiamos la propuesta de Fenalco y se iniciará desde las 11:30 a.m. hasta las 2:30 de la tarde y regresando a partir de la 5 p.m.", indicó José Alexis Mahecha, Secretario de Tránsito.

La restricción quedará de 6 a 9 a.m., de 11:30 a.m. a 2:30 p.m., y de 5 p.m. a 7:30 p.m.



Según Mahecha desde mañana se impondrán comparendos educativos a los conductores que no acaten la medida y a patir del 15 de noviembre se causará la multa correspondiente.