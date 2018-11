Alcalde advirtió a la CCI ante eventual demanda del acuerdo del predial

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo recalcó que en lo único en lo cual el Gobierno municipal no puede interferir es en el ajuste del valor de la sobretasa ambiental. cual el Gobierno municipal no puede interferir es en el ajuste del valor de la sobretasa ambiental.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció con respecto a la solicitud que hizo el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Luis Alfredo Huertas, para que la Gobernación del Tolima remitiera al Tribunal Administrativo el acuerdo que reguló el cobro del impuesto predial para 2019.

La Gobernación del Tolima a través de la oficina Jurídica emitió concepto favorable el pasado 29 de octubre con respecto a la legalidad del acuerdo, descartando la revisión del acto.

Aunque el Presidente Ejecutivo no se ha pronunciado si se emprenderá una acción de nulidad, el Alcalde advirtió que de llegar a ser 'tumbado' el acuerdo, todos los ibaguereños deberán pagar la tarifa con la aplicación del 100% del avalúo catastral.

"Donde se llegue a caer el acuerdo, le va a llegar el 100% del avalúo catastral a la gente y entonces que la responsabilidad la tenga la Cámara de Comercio, porque quiere decir que todo el mundo va a pagar el doble", advirtió el burgomaestre.

El mandatario defendió la actuación de los concejales que permitieron aprobar la iniciativa y entregar los 'alivios' incluso a los estratos más altos.

"Este proyecto lo han querido distorsionar, lo que hace es favorecer a todos los ibaguereños, hasta el estrato Seis lo favorece. Si logran por alguna razón estos señores, antes de que podamos cobrar el predial, (tumbar el acuerdo), se les va a subir el 100% a todos los estratos. Ahí si no va a ser Jaramillo que los ponga a chillar, sino la Cámara de Comercio", puntualizó el Alcalde.





"Debí haberles dejado el 100%"

El Alcalde también hizo referencia que son los que tienen mayor poder adquisitivo los que más critican a pesar que se les otorga un beneficio del 50% y un adicional del 15% si pagan de manera anticipada.

"Quiénes han protestado a pesar que tienen rebaja, los ricos, los que tienen vivienda, o edificios y lotes de engorde a los cuales les hicimos una rebaja hasta del 50% y son los que a toda hora viven criticando. Yo cometí un error y debí haberles dejado el 100% del cobro", señaló el Alcalde.

Y agregó que son estos los "que pagan a los periodistas irresponsables para que den información mal a la gente y amenazando como están haciendo amenazando de muerte a los que se atrevieron a modelar esta situación".

Pero el Alcalde también aprovechó la oportunidad y cuestionó la estrategia del Gobierno de gravar toda la canasta familiar.

"Cuando a mi me fustigan y me hacen cacerolazos todos los días, porqué no se lo hacen al Centro Democrático y al Presidente (Iván Duque), que hoy va a gravar la canasta familiar, y porqué sí tiene que ser al Alcalde, que está tratando de balancear esto, de que los que no pagan impuestos paguen, los que tienen propiedades inmensamente costosas paguen el predial y yo pueda obtener la posibilidad de favorecer a los más pobres y necesitados", concluyó.