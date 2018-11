Administración municipal seguirá insistiendo en proyectos de valorización y plusvalía

4 Nov 2018 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo habló recientemente sobre la necesidad que se tiene en la ciudad de adelantar un cobro de valorización, tanto así que aseguró seguirá insistiendo ante el Concejo.

El mandatario dio a entender que no adelantar el recaudo de dicho tributo, es permitir que se sigan enriqueciendo unos pocos, esto teniendo en cuenta que se le hará solo a los propietarios de predios.

“Si yo no tengo casa, vivo arrendado pues no tengo preocupación y resulta que el 50% de la gente en Ibagué no tiene vivienda, entonces de qué se preocupan.

Pero sí hay gente que tienen casas y edificios, cantidades de plata, esos son los que se están enriqueciendo todos los días a costillas de los dineros de nosotros”, comentó el burgomaestre.

Al consultarle qué obras surgirían de dicho cobro, Jaramillo expresó que son las mismas que ha venido planteado la Alcaldía desde su comienzo y mencionó el proyecto de la Carrera 13 desde la avenida Ambalá hasta el barrio Cañaveral, Calle 103 desde el Aeropuerto Perales hasta el intercambiador vial de Santa Ana y el deprimido de la calle 60.

Y aunque faltan cerca de trece meses para terminar su periodo de Gobierno, dijo que no está “trabajando para el 31 de diciembre de 2019, a mi no me interesa si yo no las inauguro, pero que se inicien esos trabajos, porque entre más nos demoremos, menos posibilidades (hay) de poder dar soluciones a los problemas que pueda tener Ibagué”.

Otro de los argumentos entregados por el Alcalde, es que es hora de que los propietarios de bienes que han salido beneficiados por la construcción de vías que triplicaron el valor comercial de sus predios, contribuyan al desarrollo de la ciudad.

“Por qué no apoyo con un dinero al municipio para recuperar parte de esos recursos y poder seguir construyendo. Eso es lo que se hace en Bogotá, Medellín, Neiva o Manizales a través de la valorización. Entonces aquí no hay que tenerle miedo a eso, esa es la única forma”.

Pero además de la valorización, el otro pendiente de la Administración Jaramillo es la plusvalía, sobre este tema el mandatario explicó que está trabajando en el tema y que próximamente comenzarán los estudios, “entonces eso es una chillada fuerte, (...) esperamos dejar una ciudad que se pueda comparar con las otras ciudades”.

Y agregó que actualmente quienes están perdiendo es la población pobre porque no hay suficiente recursos para inversión.

“Que le hemos dicho al Concejo, que los que tengan viviendas con avalúos catastrales inferiores a 80 millones de pesos no pagan valorización, que paguen el resto y se hace gradual”.

En cuanto al cobro de plusvalía, sería a los propietarios de tierras “que entraron acá, mil 700 hectáreas entraron a la ciudad, esos tienen que pagar”.

El Alcalde explicó que dichos terrenos cuando eran rurales tenían un costo inicial de $100 millones, una vez quedaron como suelo urbano su valor se elevó a mil millones de pesos.

“Ya los estudios están adelantándose, se está consolidando lo último y pronto tendremos que tomar una decisión.

Eso va a causar otra (polémica), pero nosotros estamos dispuestos a afrontar todo lo que sea necesario para beneficiar al municipio, su gente y especialmente a los más humildes”.

La valorización y la plusvalía son dos propuestas que han buscado surtir tránsito por el Concejo en diferentes ocasiones, no obstante, las dudas y controversias que generan, no han permitido que supere dicha etapa.

Por ello, solo dependerá del cabildo y de los argumentos que presente la Administración municipal, la decisión que señale si los ibaguereños deberán o no, alistarse y hacer cuentas para cubrir dichos cobros.