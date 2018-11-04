Alcaldía de Ibagué a través de los procesos contractuales adelantados por Infibagué beneficia la economía Ibaguereña
Los procesos y procedimientos contractuales adelantados por INFIBAGUÉ, se encuentran enmarcados en las disposiciones del estatuto general para la contratación pública; con el fin de garantizar la calidad de los bienes y servicios a adquirir y evitar propuestas artificialmente bajas, la entidad ha optado por evaluar criterios como:
* Factor Técnico
* Factor de Calidad
* Apoyo a la Industria Nacional
* Incentivo Personas con Discapacidad
* Factor Económico: Media aritmética - Media aritmética alta - Media geométrica con presupuesto oficial
Es importante mencionar que INFIBAGUE publica sus procesos contractuales a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II, un portal de contratación pública y nacional en el que cualquier empresa puede acceder, y por lo tanto el Instituto no tiene las facultades de limitar los proponentes que se presentan en las invitaciones, segmentándolos a una Ciudad especifica; sin embargo, la ciudad de Ibagué ha resultado ampliamente beneficiada.
Para INFIBAGUÉ, es de gran importancia y factor determinante para la selección de sus contratistas, las exigencias de condiciones técnicas y de calidad sobre aspectos económicos de “Menor Precio”, puesto que la relación costo beneficio a largo plazo nos ha dejado como experiencia que los bajos costos ofertados son proporcionales a la calidad de los proyectos.
Las modalidades de selección de mínima cuantía y selección abreviada por subasta inversa, son las únicas establecidas por la Ley donde el método de selección del contratista es el menor precio.
De igual manera cabe resaltar que los procesos de contratación cuentan con un comité de evaluación integrados por un personal altamente calificado, dotado de experiencia y condiciones académicas que garantizan la selección objetiva.
SECTORES ECONÓMICOS BENEFICIADOS CON LOS PROCESOS
CONTRACTUALES DE INFIBAGUÉ 2017
Sector Comercial:
- INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS S.A.S. $533.237.598
– SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
- INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS S.A.S. $7.616.000
– ADQUISICÓN DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PÚBLICO.
- TODO TINTAS Y SUMINISTROS $ 300.650.287
- COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
- COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA ENERTOLIMA $30.000.000.000
- COMPRA DE ENERGÍA PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD.
- NESTOR FABIÁN TORRES RAMOS / SEMTOL ASESORÍAS Y SUMINISTROS $ 106.109.050
– COMPRA DE DOTACIÓN.
- CI IDEM S.A $179.299.664
– COMPRA DE MATERIALES PARA MODERNIZACIÓN DE LA DOBLE CALZADA AEROPUERTO.
- DISTRIBUIDORA CATAMA $972.069.534
– SUMINISTRO DE PARQUES BIOSALUDABLES.
Sector Servicios:
- GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S. $ 331.972.636
- SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA SEGUNDA FERIA BOVINA.
- DISTRIREPUESTOS Y/O SANDRA DÍAZ JIMÉNEZ $356.204.836
– SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE INFIBAGUÉ
- SEGURIDAD PRIVADA AGUIALARMAS LTDA $130.983.890
–VIGILANCIA Y SERGURIDAD PRIVADA PARA INFIBAGUÉ.
- CESAR AUGUSTO GARCIA RONDON $1.493.671.935
– CATASTRO GEORREFERENCIADO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD.
- GRUPO SERVICIOS LOGÍSTICOS SAS $ 78.183.400
– SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA INFIBAGUÉ
- WILSON HAWER VANEGAS GARCÍA $493.123.300
– FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE LA CIUDAD.
- GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S. $ 334.200.000
- SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA FERIA EQUINA GRADO A.
- LEÓN GRÁFICAS LIMITADA $45.397.775
– SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS DE INFIBAGUÉ.- FRANCOL LTDA $ 29.653.122
– SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN.
- OBRAS CIVILES Y FORESTALES SAS CIVIFORES $27.783.000
– SERVICIOS DE DESCONTAMINACIÓN DEL RELLENO SANITARIO COMBEIMA.
Sector Construcción:
- CONSORCIO S&M $ 344.241.503
– MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LA CIUDAD.
- JHON EDWARD SÁNCHEZ CAMARGO $156.934.173
– MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE INFIBAGUÉ.
- AGROPLANTAR COLOMBIA S.AS. $167.363.000
– COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES.
- MSM CONSTRUCTORES SAS $156.934.173
– MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL INSTITUTO.
- CONSORCIO ARTESANOS IBAGUÉ $345.658.972
– OBRA ADECUACIÓN PLAZOLETA DE ARTESANOS.
- CONSORCIO MODULO 2018 $88.343.274
– CONSTRUCCIÓN TALLER DE PODAS EN INFIBAGUÉ.
SECTORES ECONÓMICOS BENEFICIADOS CON LOS PROCESOS
CONTRACTUALES DE INFIBAGUÉ 2018
Sector Comercial:
- INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS S.A.S $996.838.456
–SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD.
- INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS S.A.S. $17.439.093
– ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.
- SUFORMA LTDA $36.937.692
– REGLAMENTOS PARA LAS PLAZAS DE MERCADO.
- INTERAMERICANA DE SUMINISTROS $164.536.533
– ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
- SEMTOL ASESORÍAS Y SUMINISTROS $246.297.037
– COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL.
- SEMTOL ASESORIAS Y SUMINISTROS $40.985.942
– COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y BOTIQUÍN.
Sector Servicios:
- GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S. $457.591.598
- SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA TERCERA FERIA DEL EQUINO.
- M & O SEGURIDAD LIMITADA $807.815.786
- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA INFIBAGUÉ.
- GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S. $135.510.245
- SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO.
- JAVIER ANDRÉS BONILLA MORALES $374.626.560
– INTERVENTORÍA OBRA PARQUE SANTA RITA.
- JAVIER ANDRÉS BONILLA MORALES $65.283.400
- INTERVENTORÍA OBRA PLAZA DE LA 21.
- GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S. $178.300.000
– APOYO LOGÍSTICOS EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y PLAN DE CAPACITACIÓN.
- OBRAS CIVILES Y FORESTALES SAS CIVIFORES $13.090.000
– PROCESO DE BOMBEO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO COMBEIMA.
Sector Construcción:
- MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ $835.818.335
– OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA 21 DE IBAGUÉ.
- CONSORCIO AMR $4.116.450.898
– CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO SANTA RITA
- UNIÓN TEMPORAL PARQUES INFANTILES $711.756.185
– COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES.
- CONSORCIO MANTENIMIENTO INFI $255.000.000
– MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE INFIBAGUÉ.
- CONSORCIO PARQUE IBAGUÉ AGROPLATAR
– VERDECO $1.496.817.504
– COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES.
PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA ACTUALMENTE
INFIBAGUÉ
INFIBAGUÉ, adelanta actualmente proyectos estratégicos de alto impacto para la comunidad ibaguereña, por lo cual se invita a los integrantes de todos los sectores económicos de la ciudad a suscribirse y participar en cada uno de ellos.
DATO
$47.630.726.386 de inversión pública que se han quedado en la ciudad de Ibagué entre las vigencias 2017 y 2018