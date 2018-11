“Siempre les termino quedando parado, no me ganan ni una”: Jaramillo a críticos

El Ibal recibió las obras de optimización de la bocatoma Combeima, acto en que hizo presencia del exgerente José Alberto Girón y Jaramillo.

10 Nov 2018 - 3:01am

El Ibal recibió ayer las obras de optimización de la bocatoma Combeima, después de 14 meses de ejecución. El plazo inicial era de seis meses y una inversión de mil 775 millones y la cual terminó en tres mil 100 millones de pesos.

El ejecutor de la obra fue el Consorcio Combeima 2017 del que hizo parte José Salvador Daza Morales, y la empresa Traing, Trabajos de Ingeniería S.A.S.

“Hay que agradecer que estos contratistas han cumplido y eso es importante, obvio nos sacaron más plata de lo que habíamos proyectado, siempre le sacan a uno un poquito más de plata, que faltó esto o que le pongamos lo otro, pero bueno, lo importantes es que hoy (ayer) podemos entregar esta obra”, dijo el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en el acto de entrega en el cañón del Combeima.

Al acto asistió el actual gerente de la empresa, Carlos Fernando Gutiérrez y el exgerente José Alberto Girón, quien fue invitado por la Administración y quien no descarta postularse a la Alcaldía de Ibagué.

“No descarto que podamos tener el pensamiento en eso, estamos analizándolo (...) como ciudadano libre puedo colocar mi nombre para ser elegido”, dijo Girón.

Por su parte, Gutiérrez precisó que la obra se ejecutó en 10 meses, y estuvo detenida cuatro meses a la espera de equipos que debían ser transportados desde otra ciudad.

Jaramillo reconoció que hubo seis oportunidades en los cuales Ibagué estuvo a punto de quedar sin agua, debido a las fuertes precipitaciones y que amenazaron con llevarse la estructura.

“Tuvimos la suerte de que no se haya ido esta bocatoma, estuvo muchas veces en peligro de que se hubiera ido, eso le pasó a Manizales, en ese peligro estuvimos nosotros, y siempre estuvimos calladitos, porque si se hubiera ido estaría sepultado el Alcalde y el doctor Girón”, refirió.

El Alcalde precisó que el Gobierno estaría invirtiendo en acueducto y alcantarillado la suma de $300 mil millones, igual a la que se hará en educación a través de Jornada Única y la cofinanciación del Gobierno nacional.

Recordó que la inversión en acueducto contempla la optimización de las bocatomas de Cay y Combeima, la culminación de la primera etapa del acueducto complementario, y la fase II del proyecto que cuenta con la financiación de $40 mil millones.

Y aprovechó el momento para agradecer a los concejales que han aprobado todos los proyectos.

“Yo defiendo el concejo, a esos trece paladines que los han cogido y los han amenazado de muerte, no sé si hay otro más acá, no veo sino a Ernesto Ortiz, 13 hombres y mujeres que todos los días los fustigan en la prensa y en la radio y lo único que han estado haciendo es planificar la ciudad”.

“Siempre caigo parado”

El Alcalde se pronunció al compromiso que asumió la comunidad del Sur al aceptar la ejecución de la etapa II del Acueducto complementario que posterga la construcción de la Ptap en Boquerón para 2023 y garantiza el suministro del líquido a través de bombeo.

“Tanto que fregaron, tanto que jodieron, disculpen la palabra, con el tema del Sur y ayer nos tuvieron que dar la razón, porque nosotros lo que estamos haciendo es lo que corresponde a hacer técnica, profesional y económicamente con la ciudad”, lanzó el dardo Jaramillo.

Y agregó: “a mí me botan, me sacuden y me tiran y siempre les término quedando parado, no me ganan ni una, y como la suerte lo acompaña a uno y el destino, para algo llegué aquí y desde que uno sea pertinente y persista en la lucha y el trabajo, por último le tienen que dar a uno la razón, así tengan que aguantarse”

Jaramillo resaltó que de nada sirvió la visita al Ministerio de Vivienda del abogado Wilson Leal y el periodista Rubén Darío Correa, a hablar “macumba y sandeces” en su contra, porque él terminó respaldando el proyecto del Municipio.

Y por último, resaltó el esfuerzo realizado por Girón para mejorar las finanzas de la empresa.

“Hemos puesto todo el empeño para sacar adelante una empresa que es reconocida y eso tenemos que reconocérselo al doctor Girón, quieran o no reconocer levantó esta institución que se llama el Ibal, y la puso entre las cinco mejores, duélale lo que le duela a la gente”, concluyó.