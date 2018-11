Se caldean los ánimos entre el concejal Quintero y el exsecretario Marco E. Hincapié

El exsecretario de Gobierno, Marco Emilio Hincapié, ayer no había formulado la denuncia a la espera de recolectar las pruebas

El cabildante cuestionó los 388 contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por la dependencia por cuatro mil 282 millones de pesos.

Por esta razón, en proposición en la plenaria del Concejo, Quintero solicitó a la Contraloría hacer una auditoría especial a la contratación de esta secretaría.

Sin embargo, el contralor Ariel Medina aseguró que a la entidad no había llegado queja formal por parte del concejal.

Para el cabildante son “exageradas” las órdenes de prestación de servicios en esta dependencia y en las cuales se han gastado millonarias sumas y en los que hay contratos de logística.

Hincapié, quien tiene aspiraciones políticas, anunció que emprendería acciones legales por injuria y calumnia contra el cabildante.

“Una persona que cae en una serie de imprecisiones y en temas que no van con la realidad, no se puede permitir que salga por todos lados a arremeter contra las personas sin pruebas y faltando a la verdad (...) y por más que sea concejal, él me tiene que respetar como ciudadano”, dijo Hincapié en declaraciones a Ecos del Combeima.

Asimismo, indicó que estas declaraciones aparecen como un “ataque político” del concejal y recordó que él está abierto al debate, pero con argumentos.

