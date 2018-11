Jaramillo propone APP con terratenientes de la meseta para construcción de la Ptar

Los beneficiarios directos del tratamiento de las aguas negras, podrían aportar recursos para la construcción de la infraestructura. Municipio y hacendados iniciarán mesas de trabajo para lograr asociatividad.

11 Nov 2018 - 3:01am

El Municipio continúa en la búsqueda de financiación para la construcción de la planta de aguas residuales en inmediaciones de la Hacienda El Escobal y que superaría los 90 mil millones de pesos.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo el jueves una reunión con Asocombeima, Cortolima y hacendados de la meseta de Ibagué para suscribir un acuerdo de voluntades sobre el cual los propietarios de la tierra, beneficiarios directos del proyecto, coadyuven a financiar la infraestructura de la Ptar en El Escobal.

Según Jaramillo, la propuesta que se les hace a los agricultores y hacendados de la meseta, es que de esa plusvalía que se genera al contar la tierra con agua, se destine un porcentaje para financiar la infraestructura.

“Primero tenemos que valorar el precio de la tierra cuando no tiene agua, posteriormente con agua y, de esa mayor valorización cuánto podrían dar por hectárea. Si ellos dan por ejemplo 20 millones por la concesión del agua y yo tengo 200 l/s, eso es un importantísimo recurso, ahí está el negocio y creo que nosotros vamos a poder llegar a un acuerdo con ellos para poder financiar esa planta”, explicó el mandatario.

Recursos de la sobretasa

El secretario de Desarrollo Rural, César Picón, señaló que se buscará la salida jurídica para que privados, el Municipio y Cortolima puedan hacer una bolsa común y financiar la infraestructura.

“Vamos a ver de qué forma manejar ese acuerdo de voluntades, cuánto estarían ellos dispuestos a aportar en la construcción de la PTAR y obvio que eso tiene que ser complementado con recursos de la sobretasa ambiental”, señaló Picón.

El funcionario precisó que la concesión de aguas la otorgaría Cortolima a Asocombeima, que tiene afiliados a 110 hacendados de la meseta, y ésta distribuiría el agua tratada en forma ‘equitativa’ entre sus afiliados.

“Que más que Asocombeima que es el distrito de riego de ellos, que ya tiene la infraestructura para poder llevar esa agua por sus canales hacia los predios que es lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo”, señaló.

Así mismo indicó que las hectáreas beneficiadas con los 2.000 l/s que serán tratados podría ampliar la frontera agrícola para el cultivo de arroz en más de dos mil hectáreas, pero si emplea por sistema de goteo podría alcanzar las ocho mil hectáreas.

¿Se descarta la APP con Interaseo?

El Municipio inició acercamientos con Interaseo para realizar una alianza público privada para construir la Ptar. Jaramillo y el exgerente del Ibal, José Alberto Girón, visitaron la ptar en Madrid (Cundinamarca) y que emplea la tecnología de “lodos activados” para limpiar las aguas y la reutilización de los biosólidos (barro) como abono y gas metano.

Según el Alcalde aún no se descarta esta opción, pero se realizará otra propuesta. “Si ellos aceptan el sistema que nosotros proponemos que no es el sistema que implementaron en Madrid en Cundinamarca, sino el de las lagunas de oxidación, podrían entrar al proyecto. Vamos a decirles que no estamos de acuerdo con la propuesta de Madrid, pero que porqué no vienen y entran y desarrollan las lagunas de oxidación como las tenemos programadas”, dijo.

“No hay recursos”

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, reafirmó que con la derogación del acuerdo de 2016 que estableció un 1X 1000 adicional a la sobretasa ambiental, quedó desfinanciado el cierre financiero del proyecto hasta por $25 mil millones y que asumiría la corporación.

“Al derogarse el acuerdo queda desfinanciado el tema del cierre financiero de las plantas aguas residuales, porque esa era una de las condiciones, incluso a la hora de hoy Cortolima no ha recibido los 25 mil millones que se planteaban desde esa época”, precisó Cardoso.

Volvió a insistir que de los recursos que se proyectaron en 2017 y 2018 la CAR no recibió el monto que se había comprometido el Municipio, e incluso Cortolima ha asumido el saldo para li citar la construcción de los colectores.

Cardoso precisó que el Alcalde insiste en que con el mayor recaudo del predial, producto de la actualización catastral, la CAR podría aportar los dineros a la consecución de la Ptar. No obstante, para él “una cosa es liquidar, otra facturar, y otra recaudar y transferir”.

“La Alcaldía está haciendo unas cuentas que Cortolima no ha acogido plenamente, porque del incremento del impuesto predial, estamos haciendo cuentas que máximo podríamos recoger en el primer año cuatro mil millones de pesos más, y eso estaría supeditado a la aplicación de los componentes que señala la ley 99 para usar esa sobretasa ambiental”, recalcó.

El directivo indicó que esos recursos adicionales ya no tendrán destinación especifica, y desde luego deben ser empleados en otra clase de proyectos.

“Nosotros consideramos que no recibiríamos tantos recursos como lo señala el Alcalde de Ibagué (...) y cuatro mil millones para un proyecto que asciende a los $150 mil millones, pues desde luego son muy pocos recursos, pero la voluntad político administrativa de Cortolima, es en sí establecer unos instrumentos financieros para apoyar complementariamente la construcción de las Ptar”, concluyó.

Cifra

82 mil millones de pesos fue el costo que propuso Findeter para la construcción de la Ptar en el Escobal y la cual tendía una ejecución de 24 meses.