Municipio confirma lazos familiares de dos agentes nombrados en Tránsito

Se advierte que no hay incompatibilidad e inhabilidad para que ambos fueran nombrados y laboren en esta cartera.

14 Nov 2018 - 3:01am

La Secretaría Administrativa confirmó el parentesco de dos de los tres agentes de tránsito y cuya incorporación fue cuestionada por el concejal Camilo Delgado, en debate de control político en el Concejo.

Estas personas son William Camacho Velázquez y Camilo Bejarano Camacho, nombrados en provisionalidad por decreto en noviembre de 2017.

“Se había hablado que eran tres las personas que tendrían algún grado de parentesco y es falso. Son dos los que son familiares: William Camacho Velázquez y Camilo Bejarano, en calidad de sobrino”, hizo énfasis Amparo Betancourt, secretaria Administrativa del municipio.

El tercer involucrado es Rosember Camargo Riaño, natural de Armero Guayabal, quien allegó su registro civil de nacimiento con el cual se descartó nexo familiar con Camacho.

Betancourt descartó como había sido ventilado en algunos medios de comunicación, de que se tratara de un caso de nepotismo que se hubiera dado si alguno de los agentes hubiera ejercido como ordenador del gasto.

“La dirección jurídica de la Dafp considera que no existe ninguna inhabilidad e incompatibilidad para que dos o más familiares presten los servicios para una misma entidad, mientras uno de ellos no tenga la función nominadora dentro de la institución, es decir, que uno produzca el nombramiento del otro, o sea, un directivo que nombre a un familiar, de resto no es nepotismo”, reiteró.

Así mismo, corroboró la legalidad en los documentos presentados, y que contarán con la licencia de conducción, requisito para ejercer el cargo.

“Todos están totalmente al día, la Secretaría consultó la plataforma del Runt y todos tienen estado activo. No hay ninguna irregularidad en los documentos que son entregados aquí cuando se posesionan”, refirió la funcionaria.

El concejal Camilo Delgado había aseverado que en el caso de William Camacho, éste aparentemente se habría autodictado clases y obtenido la certificación

La Secretaria Administrativa, señaló que el mismo rector de la institución Diego Fernando Robles, certificó que William Camacho Velázquez, había culminado los estudios para ejercer como guarda de tránsito. Betancourt también descartó continuar con la investigación en contra de estos agentes de tránsito

“Yo no tengo que ahondar más en esto, porque la inquietud que nos planteaban era que tres familiares fueron vinculados a estos cargos”, sostuvo.

¿Ataque a Jaramillo?

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en respuesta dada a Noticias Uno, quien lo buscó para que diera claridad a los hechos, habría calificado la denuncia como un acto mal intencionado en contra de su administración.



“Qué pesar que a Ibagué solo lo tengan en cuenta para estas noticias que son producidas a base de falsedades por algunos periodistas malintencionados de la ciudad”, dice el mensaje.



La Secretaria Administrativa coincide con la apreciación del mandatario, porque se lanzan acusaciones sin consultar todas las fuentes de información. “Cuando se mal informa o se genera falsos ruidos, ¿porqué no vienen y preguntan primero antes de hacer un juicio, hacer juicios por los medios me parece totalmente absurdo”, concluyó Betancourt.