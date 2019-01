‘Esperamos volver a sesionar con el Concejo y solicitar más recursos’

19 Ene 2019 - 3:01am

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco del evento de la primera piedra, en el Parque Deportivo, anunció que continuará buscando recursos para financiar las obras de los Juegos Nacionales, que hasta el momento se desarrollan con una suma de $90 mil millones, con dineros del Municipio.

Según expresó el mandatario, estaría a la espera de las sesiones del Concejo municipal, para buscar nuevos préstamos y dejar la financiación de estos escenarios subsanados en esta administración; pese a que en días pasados aseguró no tener intenciones de citar a sesiones extraordinarias y desmintió a su secretario de Hacienda, Juan Espinosa.

“Esperamos que el Concejo solucione en parte sus problemas y podamos volver a sesionar, vamos a solicitar más recursos para dejar totalmente financiados todos los escenarios deportivos (...) la intención es presentar lo más pronto la posibilidad de más empréstitos.

“Las obras valen $170 mil millones y estamos haciendo un gran esfuerzo, tenemos $120 mil millones y vamos a llamar al Concejo a ver cuánto más nos puede aprobar, entonces ahí están las cosas”, expresó Jaramillo.

El mandatario manifestó su interés en demostrar que Ibagué puede salir adelante sin necesidad de estar ‘mendigando’ recursos, frente a la negativa de las entidades del orden nacional de direccionar inversiones para estos escenarios deportivos, además sostuvo que la devolución de los $25 mil millones que solicita Coldeportes es ‘insultante’, frente a lo que se necesita para culminar estas obras.

“Nosotros tenemos como propósito que Ibagué pueda demostrar que puede salir adelante; no hay recursos en Coldeportes, no hubo el año pasado, no hay recursos para este año, entonces no le queda al Municipio sino continuar con la tarea que viene adelantando para culminar estas obras.

“No tenemos que estar mendigando, lo más grave que le puede pasar a un municipio es estar mendigando para que le entreguen, esto vale no menos de $170 mil millones ¿$25 mil millones qué son?, es una cifra insultante”, manifestó el burgomaestre.

Además, Jaramillo hizo un llamado al presidente Iván Duque, para que entienda las necesidades de la ciudad y el Gobierno nacional pueda obtener ‘victorias tempranas’ con la inversión en diferentes proyectos, e hizo hincapié en los lazos que unen a Duque con la Musical.

“Lo primero que me pregunta él (Duque) es ¿cómo está mi ciudad?, cuando a uno le preguntan es porque sabiendo que su madre es ibaguereña y que tiene lazos firmes y sentimientos por esta ciudad, pues hay que dar dinero, no estar esperando que recojamos lo que dio por allí otra administración (...) creo que aquí para poder solucionar los problemas es con dinero”, sostuvo Jaramillo.

‘No fui a sabotear’

Por otra parte, el Alcalde habló sobre la reunión que se efectuó junto a Diana Cepeda, gerente del Imdri; Viviana Forero, secretaria General de Coldeportes y Martín Gómez, director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, para socializar la inversión adelantada en escenarios deportivos e indicó que no fue a ‘sabotear’ sino a mostrar su trabajo en los Juegos Nacionales durante estos tres años y lo que se viene para los últimos 11 meses de gestión.

Asimismo, criticó a los parlamentarios tolimenses por lo que él considera desinterés al no conocer las acciones que está adelantando la Administración.

“Quise ir antes, no a sabotear de ninguna manera, pero como no vino ningún parlamentario a preguntar cómo son las cosas, yo le pedí al doctor Ernesto Lucena, director de Coldeportes, poder presentar en estos tres años qué estamos haciendo y qué vamos a hacer.

“Es que es lo más grave de todo, van a pedir plata (los parlamentarios) y ni siquiera vinieron a percatarse qué hicimos durante todos estos tres años, y qué vamos a hacer, me parece muy grave que la clase política no venga a mirar las cosas”, expresó el mandatario.

Dato

Según el mandatario las obras de Juegos Nacionales requieren un valor de $170 mil millones para su culminación.