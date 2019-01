Ibagué sin policías para el control del tránsito

21 Ene 2019 - 3:01am

La Alcaldía de Ibagué no ha renovado aún el convenio y que tiene a la ciudad sin vigilancia de la Policía de Tránsito. El pasado 17 de enero venció y no puede ser renovado hasta que no se adelante el proceso de liquidación.

El convenio estipulaba la disposición de 50 efectivos para la regulación de la movilidad y atención de siniestros viales.

Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Tránsito municipal indicaron a ésta redacción, que se está en una negociación con la Dirección General de la Policía para dar finiquito al problema suscitado en 2015 para la compra de una necromóvil para la entidad y cuyo presupuesto ha ido en aumento.

En el convenio suscrito en 2017 se retomó y se dejó pactada la suma de $250 millones para la compra del automotor, pero su valor actual asciende a los $340 millones. Todo indicaría, que el Municipio no reconocería el saldo que ascendería a los $90 millones. Lo anterior, podría llevar al Municipio a los estrados judiciales.

“Hay voluntad de la Administración municipal y de la Policía Nacional para continuar con el convenio, pero tenemos que cumplir con las normas contractuales. En este momento tenemos un contrato en liquidación y hasta que no salga la liquidación este convenio de cerca de dos mil 400 millones de pesos no se puede entrar a realizar un nuevo convenio.

“Esperamos que el convenio salga en las próximas semanas, no nos vamos en demorar sin el servicio”, indicó el secretario de Tránsito, José Alexis Mahecha.

El funcionario señaló que se llevará a cabo una mesa de negociación con la Policía para establecer el valor del nuevo convenio y el número de efectivos que prestarán servicio en la ciudad.

Sin embargo, con la implementación de los agentes de tránsito con cargo al presupuesto del Municipio se espera que disminuya la cuantía del convenio suscrito con la Policía. El nuevo contrato tendría una vigencia de un año.

El Secretario de Tránsito destacó que los agentes de tránsito realizan el control del tránsito e imponen comparendos, acciones que los faculta la ley.

Dato

Para el convenio de 2017 la Alcaldía realizó un aporte de $2.154 millones, mientras que la Policía Nacional lo hará con otros $2.543 millones.