Jaramillo, escéptico ante promesa de presidente Iván Duque de adicionar recursos para escenarios deportivos

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo se espera reunir esta semana con el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, para definir el retorno de los recursos existentes en caja al Tesoro Nacional, la forma de reintegro y el adicional de los $20 mil millones que prometió el presidente Iván Duque durante su visita a Fresno, para culminar las obras de los Juegos Nacionales.

Sin embargo, el Alcalde es escéptico con respecto al adicional de los $20 mil millones, pues insiste en que en el presupuesto nacional no se incluyó un rubro para terminar los escenarios deportivos en Ibagué.

“Necesitamos saber cuándo va a venir el dinero, es lo más importante. Ya tenemos la promesa del doctor Duque que si los dineros los devolvemos, van a retornar y que nos van a dar 20 mil millones más, es más, serían $45 mil millones. Pero así el doctor Duque quiera, él no tiene 20 mil millones de pesos, en el presupuesto no aparece”.

Y continuó “habrá que buscar si es que habría un presupuesto adicional para que entre ahí, o, si lo van a poner en el Plan de Desarrollo, porque si no, no habrá presupuesto este año y eso sería muy grave”, refirió el alcalde.

También, indicó que la pretensión del Gobierno nacional es que una vez retornen los recursos, Coldeportes sea el que disponga del control de los mismos.

“Creo que esa es la pretensión, no le veo ningún problema, pero no es justo que no podamos manejar ese dinero”, recalcó.

La petición del Gobierno

Durante la reunión, el alcalde dejará en claro que lo que se reintegrará es que lo que está en caja y que será alrededor de los $25 mil millones y no como se estaría proyectando y que incluiría lo que fue objeto del detrimento.

“Nos están pidiendo más y solo tenemos que devolver un poquito más de 20 mil millones, pero nos están pidiendo lo que se gastó. Nosotros qué culpa tenemos de lo que se gastó. Nosotros tenemos lo que quedó y eso es lo que vamos a entregar”, sentenció Jaramillo.

“Es una obligación de Coldeportes”

Es de resaltar que al parecer la Contraloría General asistiría a la reunión como garante.

El Alcalde informó que el contralor delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, envió un delegado para realizar un informe de las obras en ejecución y que compromete una inversión cercana a los $38 mil millones.

Recordó que fue el órgano de control fiscal el que tuvo un balance claro y definido de lo que había pasado en los escenarios, informe que registró similitudes con el realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

“La Contraloría fue la única institución que logró tener mucha claridad de lo que había pasado en los escenarios deportivos y el informe realizado con la Universidad Nacional encaja muy de cerca con el informe definitivo que nos entregó a nosotros la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

“La Contraloría conoce muy detalladamente esta situación gravísima que se suscitó”, precisó Jaramillo.

A su vez, el alcalde envió un mensaje claro al presidente Iván Duque y a los parlamentarios que se han abrogado alguna gestión para culminar los escenarios.

“El doctor Edgardo Maya, el anterior contralor de la Nación, en un carta enviada le dijo a Coldeportes que tenía que cumplir con los escenarios, esto no es porque unos parlamentarios o el mismo Presidente de la República estén interesados en ayudar: es una obligación.

“El doctor Maya antes de irse dijo: ‘señores Coldeportes ustedes tienen que cumplirle a Ibagué y tienen que ayudar a terminar esos escenarios’”, sentenció.