¿Hubo un ‘falso positivo’ en entrega de la fase I del Acueducto Complementario?

3 Feb 2019 - 3:01am

Esta semana, durante la Rendición de Cuentas, en la plaza Murillo Toro, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo fustigó verbalmente contra el ingeniero y veedor de Ibagué y el Tolima, Luis Fernando Díaz, y contra EL NUEVO DÍA, por sentar una posición contraria a la ‘entrega’ de la primera fase del Acueducto Complementario, acto que se llevó a cabo el 26 de octubre en un acto público en la vereda Coello Cocora.

Como se recordará, el acto de ‘entrega’ coincidió con la salida de la gerencia del Ibal de José Alberto Girón, quien días posteriores confirmó su aspiración de ser el sucesor de Jaramillo en la Alcaldía de Ibagué.

“El Acueducto Complementario que dicen que no lo hicimos, totalmente falso, por más respetable que sea esa persona, diga la verdad: el Acueducto está terminado en su primera fase. Aquí no se hace sino decirle mentiras a la gente para desacreditar el trabajo de quien fue anteriormente el gerente del Ibal, el señor Girón”, fustigó Jaramillo desde la plaza Murillo Toro.

Sin embargo, las observaciones del ingeniero Luis Fernando Díaz fueron y están orientadas a señalar que si las obras del PI 14 o Gibraltar, por donde debe pasar un tramo de la tubería para llevar el agua hasta el kilómetro 4+700, no están culminadas, y no se ha dado cumplimiento al componente ambiental, es porque la fase I no ha sido entregada.

Ibal contradice a Jaramillo

EL NUEVO DÍA en entrevista realizada al gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez Gamboa, y quien pretendía replicar las observaciones realizadas por Díaz señaló que la invitación realizada a medios y a la comunidad en general (el 26 de octubre) fue para evidenciar el avance que se tenía de la fase I.

Según el directivo, el propósito era dar a conocer las pruebas hidráulicas, y que el proyecto estaba probado y, “sí se tenía agua” hasta el kilómetro 4+700.

“Lo que dijo el ingeniero Luis Fernando Díaz es como si nosotros hubiéramos hecho entrega como tal, no, el avance se presentó y dijimos ‘tenemos el agua, se garantiza el agua, ya está ahí’.

“El otro tema es la intervención de una vía para garantizar la estabilidad de la tubería nuestra y tener el acceso para la operación y el mantenimiento, una vez el Acueducto Complementario entre en funcionamiento en su totalidad”, aclaró.

Findeter, entidad contratante de la fase I, no asistió a la “entrega” o “inauguración” de la obra, el pasado 26 de octubre por parte de la Administración.

Según Gutiérrez, la financiera territorial que asumió la revisión y ajuste a los diseños de la fase I determinó que sobre el punto PI 14 se debían efectuar unas intervenciones tendientes a estabilizar el carreteable y la tubería.

Es de destacar que desde la suscripción del contrato 060 en 2011 y desde la formulación de los diseños del proyecto, conocía que sobre el PI 14 se debía construir el muro de contención aunque el Ibal y la Administración insisten que es una obra complementaria y que se requiere para garantizar el acceso y la protección a la infraestructura que se está instalando.

“Se presentó un avance y así fue la invitación que se dio para que conocieran el Acueducto Complementario y las obras hidráulicas que son las que me garantizan traer el agua cruda desde Cocora a la planta y que está funcionando”, insistió el gerente del Ibal.

Para el ingeniero Luis Fernando Díaz, Gutiérrez solo advierte que lo que se debe hacer es estabilizar el carreteable y omite que en el punto PI 14, ubicado en el kilómetro 1, después de la bocatoma y la construcción del túnel train liner, haría falta la instalación de aproximadamente 150 metros de tubería y que equivaldría al 3.2% del 100% contratado.

El secretario de Desarrollo Rural, César Picón así lo confirmó, pero éste desconoce los metros de tubería que se deben instalar.

“Se conectaron unas mangueras”

EL NUEVO DÍA hizo un recorrido el viernes por la fase I y II del Acueducto Complementario. Durante el trayecto se corroboró que la tubería de la primera fase no contaba con agua. Además, del mal estado de la carretera, producto del no manejo de las aguas lluvias y la construcción de cunetas. La comunidad advierte que la tierra sobrante, producto de la instalación de la tubería, es botada al río.

De igual manera, en diálogo con habitantes de la vereda se conoció que para el 26 de octubre, día de la “entrega y/o inauguración” de la fase I, el agua no habría sido transportada desde la bocatoma hasta el kilómetro 4+700, sino a través de un sistema de bombeo.

“Yo le pregunté (a los ingenieros) cómo pasaron el agua arriba (PI14) y me dijeron que habían puesto unos acoples al tubo y tres mangueras gruesotas. El agua pasó por el tubo y de ahí la botó a este lado”, narró un habitante de la zona y extrabajador del proyecto.

De acuerdo con esta persona, quien pidió la reserva de su identidad por motivos de seguridad, el mismo día en que Jaramillo y la comitiva de la Administración hizo la “entrega” de la fase I del Acueducto Complementario, se habría reventado uno de los tubos cerca a la finca La Huerta, y algunos metros antes del lugar donde murió ocho días después Kevin Vargas, tras un alud de tierra, mientras trabajaba en la tubería.

Según ésta persona, producto de la fuga del 26 de octubre, el agua se filtró comprometiendo la estabilidad del terreno.

“Todo pasó por brutalidad de los contratistas, uno que vive en el campo sabe que si hay que trancar un palo hay que saberlo hacer. Esa entibada la hicieron con guadua y un palo que no era fino. Pasó un doble troque y se vino el alud, pero la carretera estaba movida, porque cuando se reventó el tubo, el agua no se fue para arriba, sino que se filtró por abajo. El día que pusieron el agua, cuando vino el Alcalde, ese pedazo quedó toreado porque ahí se reventó el tubo”, expuso el habitante de la zona.

¿Una trampa?

Para el ingeniero Luis Fernando Díaz faltan muchos trabajos por realizar para dar por terminada la fase I del Acueducto Complementario. Además todo indicaría que hubo una “trampa para hacer creer que el agua venía de la bocatoma Cocora y que la fase I estaba terminada”.

“El agua que salió de la llave que abrió el Alcalde, no es agua de la bocatoma Cocora, sino agua que posiblemente fue inyectada a la tubería por motobombas. Sonido, carpas, sillas, refrigerio, busetas y muchos invitados a presenciar la apertura de una llave, ver salir mucha agua pero que no provenía de la bocatoma Cocora. Todo Ibagué fue engañado”, critica el veedor de Ibagué y el Tolima.

Dato

Fany Olaya, habitante del sector Puente Cemento del Cañón de Cocora, brindó el almuerzo para los trabajadores de la obra y contratistas del Acueducto Complementario y estos le quedaron adeudando dos millones de pesos desde hace tres meses. La mujer habló con el exgerente José Alberto Girón Rojas, y el gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez, para que le ayuden a solucionar el problema sin que haya respuesta favorable.

Cifra

18 mil 300 millones es el valor de la fase I del Acueducto Complementario.

Dato

Al menos a 12 obreros y habitantes del sector de Cocora, el Consorcio Acueducto Ibagué aún les adeuda salarios y parafiscales.

Frase

"Se presentó un avance y así fue la invitación que se dio para que conocieran el Acueducto Complementario y las obras hidráulicas que son las que me garantizan traer el agua cruda desde Cocora a la planta y que está funcionando", Carlos Fernando Gutiérrez.