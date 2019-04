Hidripav solicitó al Imdri suspender obras en la calle 42

7 Abr 2019 - 3:01am

Sigue en el ojo del huracán las obras que se adelantan en la calle 42 por parte de la firma Hidripav. EL NUEVO DÍA conoció un documento con fecha del 27 de marzo radicado en el Imdri donde la representante legal de la firma, Sandra Alonso Solórzano, solicita la suspensión del contrato con base en información que no ha sido allegada y que ha “conspirado en el desarrollo normal y eficiente del proyecto”.

La ingeniera advierte en siete puntos, por ejemplo, faltantes en los diseños arquitectónicos, que corresponde a la representación gráfica y detallada a escala real del proyecto y de los estructurales, que contienen toda la información para armar la estructura. Lo anterior ha impedido la intervención y el avance de los trabajos.

El primer aspecto corresponde a las graderías y en la que se advierte que no se ha definido nada con respecto a la cimentación (pilotajes), los análisis de precios unitarios (Apu) y la falta de los diseños para la construcción de los muros de contención del parqueadero donde no existe APU (presupuesto y costo), ni planos para la instalación de los hierros para las columnas y las pantallas.

Y en cuanto al ‘puente’ que conectará la gradería antigua con la nueva refiere faltantes en los diseños arquitectónicos, en los detalles de las barandas, anclajes, acabados, en los sistemas de apoyo de la rampa para el acceso y en la que existen diferencias en el ancho en ambos planos.

Por otro lado, se destaca la ausencia de diseños para el edificio de artes marciales, y con respecto a la adecuación de la zona para los deportistas (vestieres y demás áreas) aunque se remitió al consultor, Mc Construcciones, los planos desde el 22 de enero a la fecha no se ha tenido respuesta por parte del contratista.

La piscina olímpica

En cuanto a la piscina, la ingeniera Sandra Alonso Solórzano, representante de Hidripav, señala que aún no se ha definido con el Imdri la inclusión en los APU de las actividades no previstas como lo fueron la demolición de los enchapes, retiro de la poliurea (impermeabilización), el tratamiento de los aceros expuestos.

De igual forma, la instalación de los azulejos, enchapes para piso y muros y el revestimiento para los mismos.

Sin embargo, deja constancia de la necesidad de la elaboración de un estudio para determinar los daños que pudo sufrir el concreto al estar expuesto a la humedad (fisuras, pérdida de masa, cambio de color, etc), y las recomendaciones de materiales a emplear y los procesos para su respectiva reparación. Es de resaltar que el resultado podría llevar a la demolición de la estructura.

¿Y cuánto vale?

Aunque se había indicado que se requeriría una inversión de tres mil 500 millones, Alonso señala en el oficio que se requieren recursos adicionales cercanos a los tres mil 900 millones de pesos.

Y refiere que aunque no se cuenta con la autorización por parte del Imdri para ejecutar estos “ítems no previstos y para las mayores cantidades de obra”, expone que el 17 de marzo tanto ellos con el instituto establecieron la necesidad de ejecutar las actividades no previstas en el contrato, es decir, la piscina, y conmina a la entidad a realizar todas las actuaciones administrativas y financieras para conseguir los recursos adicionales y formalizar la intervención.

La retractación

Pese a todas estas irregularidades descritas en el documento y el cuál firmó la contratista, causa suspicacias que ese mismo día se retractó ante el Imdri de lo expuesto. Así lo confirmó la gerente del Imdri, Diana Cepeda, quien cuestionó la calidad profesional de Alberto Tello Durán, exdirector de obra, y quien habría puesto en conocimiento varias falencias en los diseños.

“El oficio ya fue superado. Ese mismo día hubo un comité técnico, estuvo el supervisor que es Edwin Niño y la Sociedad Colombiana de Ingenieros como apoyo a la supervisión y en esta reunión técnica los ingenieros desestimaron dicha solicitud, ya que estaba sustentando ítems que no son contractuales y estaba pidiendo una suspensión de algo que no existe.

“No tenía ningún sentido y eso hizo que la ingeniera contratista se diera cuenta, leyera el oficio que había hecho el anterior Director de Obra (Alberto Tello) que ahí muestra las falencias técnicas que tiene y que por eso fue cambiado, y la contratista desiste del mismo”, explicó Cepeda.

No obstante, es de resaltar que el Imdri a través del comité de debió avalar el personal propuesto por Hidripav para la ejecución del contrato y que debía incluir la hoja de vida de Tello Durán.

Vale recordar que Cepeda solicitó en febrero la renuncia de Tello, a quien responsabilizaría de ‘haber permitido’, entre otras razones, la ejecución de obras no contempladas y sin formalizar a través de un acto administrativo, por no dar soluciones técnicas a los sucesos adversos que se han dado en la ejecución de los trabajos y que corresponderían al consultor dar solución, e “impedir el avance de las obras”. Según la funcionaria, Tello “no se encuentra en el proceso vinculado, teniendo en cuenta todas las falencias que ha generado por el desconocimiento que tiene al llevar un proceso de esta magnitud”, concluyó.

¿Y el consultor?

Esta semana, el consultor Mc Construcciones y Consultorías S.A.S, estuvo en las instalaciones del Imdri para resolver los requerimientos hechos por el instituto en cuanto a los diseños, entre los principales, en cuanto a la cimentación a través de pilotes de la gradería.

Como lo dio a conocer el arquitecto Edwin Niño, el 60 por ciento de la ejecución del contrato lo constituye la gradería, y el hallar roca ha retrasado aún más el avance de obra.

No obstante, puso en el punto de mira los estudios de suelos realizados por Mc Construcciones, entre los otros productos allegados al Imdri.

EL NUEVO DÍA conoció un concepto emitido por el ingeniero y zootecnista, Néstor Castro Villamarín, contratado por MC Construcciones para la elaboración de los estudios de suelo, y quien resalta que los sondeos realizados por Typsa fueron “al parecer demasiado limitados en cuanto a la caracterización de los materiales con muy pocas pruebas de campo y mínimos ensayos de laboratorio de mecánica de suelos /rocas para determinación de las propiedades básicas”.

¿Es decir, que los estudios de suelo solo se apegaron a los elaborados por Typsa? ¿Cuál fue la razón del Imdri de pagar 890 millones a Mc Construcciones? EL NUEVO DÍA dialogó con Castro Villamarín quien señaló haber retomado los resultados de Typsa y la Sociedad Colombiana para reafirmar el concepto sobre el cual “se recomienda de manera muy básica (...) considerar una cimentación profunda mediante pilotes entre los 9 y 12 m de profundidad”.

- EL NUEVO DÍA: ¿Por qué en los estudios de suelos realizados por MC construcciones no se detectó la roca?

Néstor Castro: Hay un estudio de 2014 que hizo Typsa y de 2017 que se contrató la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en ambos estudios se hizo una campaña de investigación geotécnica con sondeos y con lo que se trabajó en 2018 fue con esa información disponible y lo que yo hice fue trabajar con esa información del año pasado. Y con respecto a decir que hay roca allí no es muy precisó hay una roca muy profunda porque en los informes se menciona, pero lo que ha dificultado la ejecución es que son materiales o bloques muy grandes o de alguna manera de acuerdo con la formación del depósito del suelo, pero roca superficialmente no hay.



- E.N.D.: ¿Si se trabajó con esa información se podría inferir que no se hicieron nuevos apiques o se estuvo en el terreno para realizar una nueva exploración?

N.C.: Se dispuso de las personas para hacer el reconocimiento y en la validación de la información disponible se tenía dos estudios y se emitió un concepto a partir de la información.



E.N.D.: Se entiende que MC debía allegar dos propuestas de cimentación ¿por qué se optó por pilotes?

N.C.: La obra se inició en 2015 y eso implicó que se hicieran unas excavaciones y con el nuevo diseño implicaba tener en cuenta en cuenta el movimiento de tierra e interferencias con estructuras adyacentes, entonces el planteamiento para garantizar la estabilidad a largo plazo por deformación, fue el tema de cimentación acordado.EL NUEVO DÍA dialogó con dos ingenieros que consideraron que no es lógico emplear este tipo de cimentación cuando el terreno es rocoso y cuando los pilotes se emplean en terrenos blandos. Además, este tipo de obra incrementa el valor de la obra que actualmente estaría alrededor de los 700 millones de pesos. Lo referido por Typsa era la ejecución de zapatas y vigas de amarre. Es de resaltar que en el anexo 1 de los pliegos establecidos por el Imdri para contratar el ajuste a los diseños y en cuanto a la formulación de los estudios de suelo debía acreditar la realización de 14 actividades técnicas y que al parecer no se habrían dado estricto cumplimiento.

Preguntas y respuestas





- EL NUEVO DÍA: Con base en lo explicado por usted, la ingeniera Sandra Alonso Solórzano se retractó de lo expuesto en el documento…

DIANA CEPEDA: Sí, por el mismo tema tratado en comité técnico.



- E.N.D.: Doctora y, ¿lo de la falta de entrega de los diseños que se reitera en el documento?

D.C.: (Silencio del entrevistado)…………………………………



- E.N.D.: Conocimos que Enertolima no ha aprobado los diseños eléctricos de la calle 42

D.C.: En Enertolima no se aprueban diseños...



- E.N.D.: ¿Pero debe avalarlos?, esa misma discusión hubo con Typsa y ‘El Chatarrero’

D.C.: ……………………………………………………………….



- E.N.D.: Conocimos que una de las directrices del Imdri es no ejecutar obras incluidas dentro del alcance del contrato y ‘tomar’ ese presupuesto y trasladarlo a la inversión de la piscina olímpica, ¿es cierto?

D.C.: No, por el contrario se les ha dicho que no pueden intervenir la piscina, si no lo contractual y darle cumplimiento a esto, razón por la cual allegaran el plan de contingencia, para ponerse al día en sus actividades contractuales.



- E.N.D.: ¿De dónde saldrán los recursos para la intervención de la piscina, se tiene un colchón presupuestal?

D.C.: Estamos esperando, como le decía, el informe técnico sobre ese tema, el cual debe ser suministrado por el contratista, revisado y avalado por el interventor, revisado por el supervisor y apoyo a la supervisión de la SCI, en ese sentido no podemos hablar de una adición, puesto que no se tiene el informe en mención.



- E.N.D.: Pero es un hecho que deben destinarse unos recursos, ¿el Imdri cuenta con ese dinero. Lo asumirá el Municipio, de qué renta?

D.C.: ………………………………………………………………………



- E.N.D.: ¿Quién dio la autorización de retirar el enchape. Lo hizo el contratista por libre albedrío o hubo una orden del Imdri?

D.C.: En contratación estatal, las órdenes solo se pueden dar por escrito. - E.N.D.: Insisto, ¿quién autorizó al director de obra o personal el retiro del enchape. Alguien debe asumir la responsabilidad. Fue en un comité de obra, fue hablado?D.C.: La orden es que no se debe intervenir la piscina.



- E.N.D.: Queda como una sensación que el Imdri desconoce quién dio la orden o fue de pura palabra y nadie responde ahora…

D.C.: El contratista deberá responder por realizar algo en contra de una orden y se le ha dicho al contratista en los comité que debe responder por realizar una actividad, desautorizando la orden dada. En un comité se les dejó claro que todo debe ser por escrito.