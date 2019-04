Alcalde responde ante alto nivel de endeudamiento que dejaría al Municipio

15 Abr 2019 - 3:01am

“El problema no es dejar el Municipio endeudado, el problema es si hay capacidad de tener unas sanas finanzas y cuál es la capacidad de cupo. Fitch Raitings nos acaba de conceder el estudio, que tenemos que presentar (al concejo), donde nos ratificó que podemos endeudarnos en 40 mil millones de pesos, no comprometemos las finanzas y tenemos con qué pagarlos hacia el futuro y queda muy claro para la próxima administración el aumento de la actualización catastral”, defendió Jaramillo.

El Alcalde puso como ejemplo la deuda de la Nación que supera a la de los municipios y departamentos, pero que nadie cuestiona y menos al Presidente de la República cuando la aumenta.

No obstante, reconoció que es sobre la base de los endeudamientos como pueden funcionar los gobiernos. Según las proyecciones de Hacienda Municipal, al próximo Alcalde le quedaría un margen de maniobra reducido en cuanto a crédito, pero dispondrá de los recursos del Setp y la valorización, si es aprobada por el atípico Concejo.

‘Garrote’ a detractores

Jaramillo volvió a hacer referencia a que a su llegada al Gobierno recibió el Municipio con una deuda considerable, donde no se dejó nada y se “robaron” el erario público

“El problema no es dejar el Municipio endeudado, es si se endeudó para solucionar problemas; el grave problema que me ha tocado estos tres años y tres meses, es pagar deudas de Luis H. donde no dejaron nada, donde no se terminaron las obras y se robaron la plata”.

Y concluyó con la frase “siempre habrá críticas, yo digo que no tengo enemigos, pero sí contradictores y el problema de estos es que cuando tuvieron en sus manos el Gobierno no hicieron nada y se robaron las cosas. Y hoy quienes más salen por la radio y la prensa se quedaron callados cuando se robaron todo eso”.