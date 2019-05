Suspendido debate al concierto de Carlos Vives

1 Mayo 2019 - 3:01am

Con inconformismo la Corporación alegó que no era posible desarrollar dicho control, al no tener el tiempo suficiente para argumentar de manera jurídica lo presentado por la Secretaría, en un documento de aproximadamente 300 hojas radicado solo minutos previos a la hora acordada para el debate.

“Siendo las 8:14 a.m. me hacen entrega de este informe, aquí existen más de 300 hojas y debió ser entregado mínimo con dos días de anticipación a los concejales para nuestro análisis (...) no sería responsable hacer este debate el día de hoy (ayer) sin tener conocimiento real de lo que hay acá”, indicó Martha Ruiz, concejal.

Por su parte, Juan Pablo Salazar, presidente de Concejo, alegó que “el recinto estaba siendo atacado en la buena fe para discutir, todo lo que concierne el desarrollo de una Administración”.

Y agregó que en virtud de esta situación en la plenaria se acordó correr el traslado a la Personería municipal para que investigue la actitud de la Secretaria de Cultura y se den las explicaciones de porqué no se entregó la información dentro del tiempo establecido.

Entre los objetivos principales del debate se pretendía conocer la forma de contratación, soporte jurídico, beneficios para el comercio, entre otros.