Incertidumbre sobre la realización del concierto de Carlos Vives

3 Mayo 2019 - 3:01am

Una polémica tras otra se ha desatado luego del anuncio del concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo en el marco del Cuadragésimo Séptimo Festival Folclórico Colombiano, en donde la Alcaldía pactó $2 mil 964 millones con la Sociedad CB Eventos Producciones y al que entidades de control, como la Contraloría y Personería municipal, anunciaron investigaciones luego del monto destinado para este proceso, y la modalidad de celebración de este contrato.

Sin embargo, la incertidumbre se habría hecho más evidente, luego de que mediante una aparición en diferentes medios de comunicación, la empresaria Carolina Barrios, encargada del evento para las festividades de mitad de año, hiciera una invitación para defender la realización de dicho evento y frente al cuestionamiento de una presunta decisión de la Administración de no realizar el concierto, exigiera el pago pactado en el contrato que presuntamente se estaría dilatando.

No obstante, la empresaria aseguró a esta redacción que no es una información de la que tiene constancia.

“Yo solo quiero que me paguen el primer anticipo, siento que lo están dilatando (...) la verdad no me consta que eso vaya a suceder, como abogada vivir de la especulación o de lo que andan diciendo no es ético, ni profesional. Yo solo estoy aclarando las mentiras que dicen sobre la contratación y pidiendo el pago que corresponde”, indicó Barrios.

Cabe recordar que en el contrato pactado por la Secretaría de Cultura y la empresaria, se acordó que el pago se realizaría en tres partes, el primero de ellos con uno anticipado equivalente al 50% del valor total del contrato.

Además, Barrios insistió en que no se debe permitir que la ignorancia destruya proyectos como este, que abren la puerta para traer mayor calidad de artistas.

Alcaldía evalúa cancelar concierto

“Así cueste la no llegada del personaje (Vives), pero las cosas hay que hacerlas bien”, es la frase con la que miembros del equipo jurídico de la Administración municipal se refirieron al ser consultados por EL NUEVO DÍA, sobre la revisión del polémico contrato y la posible cancelación del concierto de Carlos Vives.

Los jurídicos de la Alcaldía han realizado cerca de tres mesas de trabajo para mirar y detallar más de 300 folios con relación al proceso, lo que le permitirá a la Administración decidir “lo que haya que hacer dentro de las posibilidades”, reafirmó la fuente consultada.

Según los abogados, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, desde el primer momento habría estado presidiendo dichas mesas.

Frente al pago de recursos a la empresaria, de igual manera se pudo establecer que hasta el momento no se ha hecho ningún desembolso del anticipo del 50%.

Se espera que para hoy se tome una decisión frente al desarrollo o no del concierto, con base en lo analizado por las mesas de trabajo.