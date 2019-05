Garantías en infraestructura y alimentación exigen los estudiantes de la I.E Sagrada Familia

7 Mayo 2019 - 3:01am

Estudiantes de Décimo y Once grado de la Institución Educativa Técnica Sagrada Familia, protestaron en horas de la mañana de ayer frente las instalaciones del centro educativo para hacer un llamado a la Secretaría de Educación para exigir mejoras en su infraestructura y alimentación escolar.

Según los estudiantes, las condiciones en la que la comunidad educativa está recibiendo clase no son dignas, debido a los retrasos en las obras de Jornada Única, de las que no han visto ningún tipo de avance. Cabe recordar que para estas obras se tiene dispuesta una inversión de $9 mil 682 millones.

Los jóvenes quienes con pancartas y arengas bloquearon por momentos la carrera Quinta, además exigieron calidad en la alimentación escolar que reciben los jóvenes de la modalidad técnica, que en ocasiones viene en mal estado o no es suficiente para el número de alumnos, así como la oposición al traslado de la psicorientadora del claustro educativo.

“Estudiar desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin un alimento es complicado, muchas veces las modalidades técnicas que tienen que quedarse, carecen de almuerzos, no hay suficientes o están en mal estado, muchos prefieren no almorzar por el estado de los almuerzos, lo que hacen es perjudicar porque no nos entregan algo bueno y obviamente la Secretaría debe entregarnos eso bien”, indicó Johan David Fonseca, estudiante del grado 11-6.

Debido al descontento de los alumnos, al lugar arribaron funcionarios de la cartera de educación del municipio, donde los jóvenes estuvieron a la espera de firmar algunos acuerdos, sin embargo no descartaron tomar nuevamente vías de hecho.

“No se acercaron a la Secretaría”

Tatiana Aguilar, secretaria de Educación, se refirió a los hechos e indicó que en ningún momento la comunidad inconforme se acercó ni a las directivas de la Institución, ni a la entidad, no obstante, se refirió a las peticiones.

En temas de infraestructura indicó que el avance de las obras de Jornada Única dependen de las actuaciones realizadas por el Ministerio de Educación y del contratista Mota Engil que hasta hace poco radicó los diseños en la Curaduría y del cual la Administración solicitó su cambio en la ejecución de las obras.

“Todas las acciones se tienen que realizar tanto por el contratista, como por el Ministerio de Educación para que se puedan llevar a cabo las obras de infraestructura y poder implementar los programas que se ejecutan en el marco de la Jornada única”, indicó Aguilar.

Frente a las irregularidades en la alimentación escolar, sostuvo que se adelanta una revisión con el operador para garantizar la alimentación a los estudiantes, que por el incremento de la matrícula no habría sido efectivo.

“Estamos entregando almuerzos a los alumnos de 10 y 11 que se encuentran en modalidad técnica y articulados; sin embargo, por aumento de la matrícula en estos grados se está revisando con el operador para hacer una redistribución de los cupos y garantizar a los estudiantes los almuerzos de Jornada Única, adicionalmente se está revisando un tema en específico que es el traslado de la psicoorientadora, debido a procesos internos que viene manejando desde la Secretaría de educación”, aseveró la secretaria.

Dato

La inversión para la ejecución de las obras de Jornada Única para esta Institución Educativa está contemplada en $9 mil 682 millones.