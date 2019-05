Concejo sugiere al Alcalde la cancelación del concierto de Carlos Vives por irregularidades

7 Mayo 2019 - 10:42am

Juan Pablo Salazar, presidente del Concejo de Ibagué, expuso varios puntos que demostrarían que el contrato para el concierto de Carlos Vives y Manuel Turizo, pactado para las festividades de San Juan en Ibagué, debe ser "liquidado de manera unilateral".

Salazar explicó que "el Alcalde tiene la oportunidad de castigar a aquellos funcionarios que no han tenido el respeto por la función pública (...) tiene todas las potestades jurídicas para poder soportar una liquidación unilateral del contrato".

Según Salazar hay una serie de irregularidades, encontradas en el informe que presentó la Secretaría de Cultura y solicitado por el Concejo en debate de control político el pasado 30 de abril, el cual fue entregado a última hora, razón que llevó a la suspensión del mismo

"No cumple con la capacidad financiera, no está demostrada la capacidad técnica, e igualmente el tipo o forma de contrato que se entregó no es el debido jurídicamente, ya que al no ser ella la representante o manager, este tipo de contratación debía someterse a un proceso licitatorio de la misma cuantía".