Juez dejó en libertad a Interventor de las obras del Estadio de la 37

23 Mayo 2019 - 3:01am

En la sala Uno del Palacio de Justicia, el Juzgado Octavo Penal municipal decidió dejar en libertad a Jesús Octavio Acosta Sánchez, representante legal de la constructora A & C, firma interventora de las obras de remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro en el marco de los Juegos Nacionales de 2015.

La decisión se tomó tras más de cuatro horas de audiencia, en las que la Fiscalía cuarta delegada ante el tribunal no pudo sustentar los argumentos suficientes ante el Juez para que se diera la detención intramural que se solicitó para el capturado.

Sin embargo, pese a la decisión de medida no privativa de la libertad, Acosta Sánchez, de 77 años, continuará vinculado al proceso por los cargos que le imputa la Fiscalía y tendrá que prestar una caución por 20 salarios mínimos legales vigentes, además de tener una restricción que le impide salir del país.

Cabe recordar que contra Acosta Sánchez, se impartió una orden de captura que se hizo efectiva el 21 de mayo por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, siendo trasladado a Ibagué, toda vez que los hechos que se le iban a imputar ocurrieron en la ciudad.

En la audiencia concentrada la Fiscal imputó al capturado una serie de delitos que habrían ocurrido durante la interventoría a las obras de remodelación del Estadio, entre los que estaban contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, luego de que presuntamente el capturado allegara documentos privados con firmas falsas con las que sustentó la experiencia de trabajo requerido para hacerse favorecedor del contrato, situación por la que también habría incurrido en falsedad de documento privado, al haber presentado cuatro documentos de dos empleados de la empresa con dichas firmas, y que igualmente la Fiscalía indicó derivaría a un fraude procesal, al engañar a servidores públicos para favorecerse.

Además, la Fiscalía lo implicaba en el delito de peculado por apropiación, luego de que en los libros contables de A & C para dar cumplimiento del 2015 al 2016 en las obras, se recibieran $340 millones 224 mil por parte del Imdri, de los cuales solo se habría destinado la suma de $171 millones 101 mil , no siendo soportados el uso de $164 millones 330 mil, además de no haberse contratado la totalidad del personal requerido, también se le señaló en falsedad en documento público al falsificar los informes y avances semanales para la adecuación de la estructura.

Luego de finalizar la audiencia, Acosta Sánchez indicó que “su obrar ha sido correcto”, y que se alistará con el material probatorio para contrarrestar a la Fiscalía.

Por su parte, Rodolfo Salas, abogado de las víctimas, aseguró que lo importante era que se dejará vinculado al proceso y será el Juez quien tomará la decisión del caso.

Se canceló audiencia de Luis H.

El exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, fue citado en la mañana de ayer a la imputación de un nuevo cargo por el ‘desfalco’ de los Juegos Nacionales de 2015.

Sin embargo, la diligencia judicial no se efectuó, toda vez que Rodríguez no contaría con abogado para afrontar este nuevo proceso ante el órgano de justicia, por lo que la misma fue suspendida. La nueva fecha fue fijada para el próximo 20 de julio en horas de la tarde.

Aparentemente el delito que le endilgarán al exmandatario sería contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, por irregularidades en la adjudicación de la interventoría de las obras del estadio Manuel Murillo Toro.

Al parecer, a este proceso serían vinculados el exgerente del Imdri, Carlos Heberto Ángel, y los contratistas Mauricio Campos del Cairo y Leonardo Alexánder Valero, quienes permanecen privados de la libertad.