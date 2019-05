Una radiografía del impacto de los parques biosaludables en la ciudad

29 Mayo 2019 - 3:01am

Los gimnasios al aire libre ubicados en diferentes sectores de la ciudad han permitido la recuperación de espacios que antes estaban abandonados, eran foco de delincuencia o estaban destruidos tras años sin ser intervenidos. Son 107 parques biosaludables instalados desde 2016 por el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, Infibagué, estos han sido colocados en zonas donde no había ninguna construcción y otros se instalaron con el objetivo de restaurar estructuras derruidas.

El principal beneficio para quienes utilizan los gimnasios al aire libre es ejercitarse, mantener su estado físico y prevenir o tratar lesiones sin necesidad de pagar una mensualidad en un lugar de entrenamiento. La gerente de Infibagué, Yolanda Corzo, comentó: “Es una forma de acuerdo a la inclusión para que todos los ibaguereños puedan mejorar sus condiciones de salud, haciendo uso de estas máquinas sin tener que pagar un gimnasio ni transportarse a otro lugar, porque tienen el parque en el mismo barrio”.

La otra entidad que trabaja de la mano de Infibagué en la disposición de los parques es Ibagué Limpia, la gerente de la empresa María Ángela de la Pava explicó: “Tenemos el convenio de colaboración empresarial desde septiembre de 2016 con Infibagué, hay unas actividades de mantenimiento y zonas verdes de la ciudad que son obligatoriedad del municipio, estas las realizaba Infibagué hace tiempo, pero desde ese año el Alcalde le pidió a ambas entidades establecer el convenio para que nosotros como Ibagué Limpia administráramos esos recursos y adicionáramos más para hacer el mantenimiento de la ciudad, trabajando en conjunto también en la instalación de los parques biosaludables”.

Apropiación

Los parques biosaludables contribuyen a la recuperación de espacios para la convivencia, tal es el caso del barrio Colinas del Norte, en donde se realizó un megaparque que incluye el gimnasio biosaludable que cuenta con diez máquinas, dos de ellas para personas en condición de discapacidad, allí, los fines de semana el parque presenta gran afluencia de personas. La inversión realizada en este proyecto fue de $411 millones, que abarca parque infantil y gimnasio.

En cuanto a la forma de trabajo para recuperar los parques, De la Pava comentó: “Ibagué Limpia tiene dos esferas de trabajo, nosotros hacemos recuperaciones importantes de parques, estructurales, a veces hacemos un parque de cero, como el que hicimos en Colinas del Norte, este era un lote completamente abandonado e incluso invadido hace 30 años, o hacemos una reconstrucción como la que hicimos en el Parque del Mohán hace dos años, que cuando fuimos prácticamente ya no existía, entonces tocó prácticamente hacerlo de cero”.

Esta situación tiene símil con lo ocurrido en los parques Viveros, Santander Estadio, Cañaveral, entre otros, que se habían convertido en focos de inseguridad por la poca iluminación y que por ende mantenían desolados. Ahora hay más acompañamiento por parte de las entidades encargadas, algunos habitantes señalan que se realizan jornadas recreativas y de aeróbicos en los parques biosaludables.

Inversión de la Alcaldía

La administración a través de Infibagué ha invertido los dineros en la instalación de los parques biosaludables. En total van $6.826 millones en el suministro e instalación de estaciones metalmecánicas, incluyendo mantenimientos, adecuaciones, podas y reparaciones, suma que no abarca los parques biosaludables instalados en el parque Santa Rita y parques grandes que fueron licitados bajo otro concepto.

Por otro lado, es de destacar que en febrero del presente año se liquidó un contrato para la adquisición de cinco estaciones metalmecánicas con su debida instalación, este contrato se celebró en diciembre de 2016 entre Infibagué y la contratista Carolina Tamayo Palacio por $86 millones, pero otro contrato celebrado con la misma persona ahora en representación de la Distribuidora Catama el 23 de noviembre de 2017, fue terminado anormalmente por el incumplimiento en la entrega de los parques en los plazos establecidos, en esta ocasión la licitación ascendía a un valor de $972 millones bajo el concepto de “Suministro de estaciones metalmecánicas para parques biosaludables”.

En total eran 90 parques biosaludables que debía entregar Tamayo, sin embargo, solo fueron recibidos por Infibagué 34 estaciones para un total de $324 millones liquidados a la distribuidora, suma equivalente al 33,33% del contrato inicial, el cual fue terminado en febrero de 2018 por incumplimiento en las obligaciones del contratista.

Otras siete estaciones fueron instaladas por la empresa Agroplantar Colombia S.A.S., el valor de ejecución más adiciones del contrato fue de $228.225.560, el cual fue liquidado en noviembre de 2017, es de recordar, que en 2016 tras una queja registrada en la Procuraduría Regional por posible contratación amañada en favor de Agroplantar por parte de Ibagué Limpia para la recuperación de tres nuevos parques, conllevó a que se suspendiera temporalmente esta contratación, cuya cuantía ascendía a los 570 millones 490 mil pesos.

Por otra parte, Infibagué con Ibagué Limpia, a través de contratación directa interadministrativa ejecutaron $419 millones en parques biosaludables, inversión representada en la instalación de 32 estaciones más en 2018.

Cada estación biosaludable consta de ocho máquinas incluyendo una para personas en condición de discapacidad, más dos vallas informativas y las plataformas de cemento donde van ubicadas las estructuras, “el valor promedio de acuerdo con el último estudio de mercado es de $26.728.000 por cada parque, el cual comprende suministro e instalación”, indicó Corzo.

El mantenimiento de los parques le corresponde a Ibagué Limpia mientras siga vigente el convenio de colaboración con Infibagué, cabe señalar que las únicas entidades diferentes a las ya mencionadas que colocaron un parque biosaludable durante esta administración, fueron el Ibal y la Gestora Urbana, aportando un escenario cada una.

Otras voces

Sobre el impacto de los parques, el presidente del Concejo Juan Pablo Salazar, destaca que “con los parques biosaludables, sumado a la recuperación de parques infantiles y megaparques, se le da una dinámica muy diferente a la ciudad, mejora en turismo, igual ayuda a mejorar la seguridad de la ciudad, porque la ciudadanía nuevamente se va a empoderar de los espacios”.

Sobre el tema de inversión acotó Salazar: “En este momento el Concejo de la ciudad de Ibagué va a iniciar unas visitas a todas las obras que se están haciendo por parte de Infibagué en cuanto a infraestructura (...) el cronograma inicia el 30 de mayo, desde ahí ya empezamos a hacer el control político y mirar cómo ha sido la inversión”.

El precandidato a la Alcaldía Jaime Eduardo Reyes que busca el aval del partido Conservador también se expresó sobre el tema, “a mí me gusta la política de los parques biosaludables en la ciudad, me parece que atiende a una población que estaba demandando ese espacio desde hace varios años, hay que continuar con esa política en la ciudad, me parece que el trabajo que ha hecho Ibagué Limpia es un trabajo juicioso, se puede seguir haciendo y yo ya tengo visualizados algunos sitios de Ibagué donde valdría la pena llegar”.

Una opinión distinta ha expresado el abogado Fernando Varón, quien en la emisora radial Ecos del Combeima hace unos meses criticó que la inversión realizada en el proyecto de los parques biosaludables se habría podido utilizar en otros temas de ciudad. “Nos están colocando parques biosaludables y con eso parece que quedáramos contentos, problemas más graves como el de transporte y movilidad están en veremos”, indicó el abogado y exconcejal conservador.

Sobredemanda

El impacto positivo que han tenido los parques biosaludables en las comunidades ha generado una sobre demanda de estos, respecto a cómo se gestiona la solicitud de instalación, explicó Corzo: “La comunidad lo hace por escrito, o al señor Alcalde en el recorrido que hace por cada uno de los barrios se lo solicitan, después de que la comunidad nos envía un oficio se manda una visita técnica mediante la cual se determina de quién es el terreno y si reúne los requisitos en espacio, posteriormente se acondiciona el lugar y se instala el gimnasio de acuerdo con una programación”.

Por otra parte, una de las apuestas que ha tenido esta administración en la misma línea son los parques infantiles, de los cuales se han instalado 64. En los terrenos donde el espacio de cobertura es mayor se ha establecido tanto el parque infantil como el gimnasio biosaludable.

Los menos utilizados

Algunos parques no han tenido el impacto esperado en la comunidad, tal es el caso de los parques biosaludables instalados en el barrio Baltazar, Industrial, San José y Eduardo Santos, en los cuales no es mucha la concurrencia de la población. En este sentido, Élver Bernal, quien siempre ha vivido en el sector y ha sido líder comunal, expresó: “En el Baltazar es muy poco lo que utilizan el parque biosaludable, y yo que conozco el sector lo que es aquí en el barrio San José y Eduardo Santos, son inversiones para mi concepto mal hechas, no se utilizan esos parques, están ubicados en sitios que no se justifican, no hay el ambiente para estas instalaciones, además de la apatía de la gente, que los primeros días los utilizaban, pero ahora uno pasa y no ve a nadie en todo el día”.

Opines

Liliana Arias, residente del sector del Estadio expresó, “siempre vengo y se ve gente tanto en la mañana como en la tarde, aquí antes no había nada, ahora uno se siente más seguro caminando por este sector en las noches, siempre hay gente haciendo ejercicio”.

“Solo habían bancas y pasamanos, no había luz, la gente no venía y siempre se prestaba para la delincuencia, ahora los fines de semana desde el viernes hasta el domingo hay bastante gente, vienen en familia”, comentó David Saavedra, habitante del barrio Colinas del Norte.

“Esto cambió mucho, era muy oscuro y feo, pero se arregló el parque y se limpió de toda cosa mala, antes era peligroso, ahora mantiene mucha policía y vienen de otras instituciones a recrear los niños (...) la gente utiliza mucho las máquinas”, aseguró Claudia Morales habitante del barrio El Claret.

Destacado

En los corregimientos de Toche, San Juan de la China, Chucuní y Llanos del Combeima, también se han adecuado los parques biosaludables.

Dato

Ibagué de acuerdo con el último censo de Infibagué, cuenta con 191 parques, pero se estima que esta cifra sobrepasa los 300.