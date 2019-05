Comunidad protestó por falta de garantías para llevar agua al sur

29 Mayo 2019 - 3:01am

Con arengas contra el alcalde Jaramillo y pancartas que pedían el servicio de agua en el sur, un nutrido grupo de habitantes se congregó a las afueras de la planta administrativa y de tratamiento del Ibal en La Pola, para hacer un llamado y mostrar su descontento frente a la ausencia del líquido vital y el incumplimiento de la Administración con las obras del Acueducto Complementario.

La comunidad sostuvo que para la mañana del martes pretendían reunirse con el gerente del Ibal, Carlos Fernando Gutiérrez, quien se habría negado a tal acción al ver el nutrido grupo que llegó hasta las instalaciones, hecho que despertó aún más el descontento.

“El señor Alcalde y el gerente han incumplido los pactos de noviembre, en vez de avanzar los pactos han retrocedido en forma impresionante y vemos cómo el Alcalde salió a decir que no podrá cumplir, no podemos permitir que el Alcalde se burle de la gente (...) el gerente ni siquiera da la cara, hoy nos convocó a la reunión y como veníamos más de 40, no nos recibe, en vista de ellos estamos protestando”, indicó uno de los manifestantes.

Representantes del comité del agua potable señalan que su preocupación crece al ver que los acuerdos suscritos con el municipio no evolucionan de manera positiva de forma que no habría una garantía del recurso hídrico para el 31 de diciembre de este año como lo prometió la Administración.

“Tenemos una veeduría y mesas de seguimiento cada dos meses y el problema está en que nos dilatan la información y no se concreta lo que en las mesas de seguimiento se acuerda, esperamos un cronograma que no permita ver si se ejecuta o no se ejecuta, parece que están más ocupados de poner un candidato a la Alcaldía que en solucionar los problemas del sur”, sostuvo Humberto Leal, miembro del comité.

Por su parte, el gerente del Ibal, indicó que continúan trabajando en la construcción del acueducto comunitario fase II, que son obras que hace 20 años no se habían ejecutado, además rechazó de manera tajante el actuar de la comunidad.

“Tenemos planeado es terminar, poder tener agua potable en la zona sur, en ninguna parte estamos frenando o haciendo cosas que no van a beneficiar la comunidad (...) esto es algo injusto con la empresa y con el municipio”, aseveró Gutiérrez.

Frente a la reunión pactada con la Personería y la comunidad, aseguró que cuando se acercó percibió una manifestación, así como la presencia de un precandidato a las elecciones, acción para la cual no se iba a prestar.

El personero Camilo Ossa, quien también hizo presencia en el lugar, indicó que una vez desarrollada la protesta se logró concertar con la comunidad para el 5 de junio una nueva mesa de trabajo en las instalaciones de la Universidad Cooperativa, cuyo objeto es conocer cómo se llevará el agua potable a los barrios del sur de la ciudad.