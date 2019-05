Audiencia contra ‘El Chatarrero’ fue suspendida nuevamente

29 Mayo 2019 - 3:01am

En este ocasión la defensa del acusado realizó una solicitud de preclusión, acción que fue rechazada de manera tajante por la Fiscalía, la defensa de las víctimas y el Juez Primero Penal Especializado de Ibagué, quien con molestia indicó que “todo apunta a que la audiencia no se haga”.

Sin embargo, luego de la intervención del abogado defensor, el señor Felipe Gutiérrez, ‘El Chatarrero’ tomó la palabra desde la cárcel La Picota donde se encuentra recluido y pidió se le revoque el poder a su abogado.

“Quiero decir que en ningún momento he querido dilatar las audiencias, porque entenderán que estar detenido y preso no se lo deseo a nadie (...) al ver todas estas cosas me doy cuenta que no he tenido una defensa técnica, he estado en un proceso infructuoso de principio de oportunidad (...) yo quiero revocar en este momento el poder a mi abogado, están haciendo algo que no es y me doy cuenta que la defensa técnica no es adecuada”, manifestó el acusado.

Frente a esta solicitud, el Juez fue enfático en recalcar que no va a permitir ninguna maniobra dilatoria, cabe recordar que de aceptarse lo expuesto sería la segunda vez que Pérez Torres revoca el poder de su defensa.

La Fiscalía por su parte también indicó que “se ha hecho todo lo habido y por haber porque esta audiencia no se realice”, lo que el ente investigador también señaló como una maniobra dilatoria.

Frente al revuelo por lo expuesto por el acusado, diferentes problemas técnicos dentro del Palacio de Justicia se sumaron a que se diera por suspendida la audiencia para horas de la tarde; no obstante, a esa hora tampoco fue posible una conexión con la cárcel La Picota, hecho que dejó en vilo la audiencia la cual fue programada para este viernes sobre las 8 de la mañana.