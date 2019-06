Ya está lista la logística para la Feria del Equino

15 Jun 2019 - 3:01am

El pasado jueves 13 de mayo mediante audiencia pública, Infibagué adjudicó a la empresa GPS Grupo Profesional de Servicios de Consultoría Logística y Eventos S.A.S. el servicio y soporte logístico para la realización de la cuarta versión de la feria del equino y la 51° versión de la Feria Equina grado A, avalada por la Asociación Caballista del Tolima, Asocatol.

Para esta versión de la Feria se hizo una inversión ascendente de $1.021 millones y se contó con la presencia de ocho oferentes.

No obstante, en la evaluación técnica del proyecto las empresas Fundesco y la Fundación Ways of Hope, que también se presentó a participar en la logística del Festival Folclórico en Ibagué, no cumplieron con los requisitos que exigían la acreditación de experiencia en la prestación de servicios de apoyo técnico y logístico a ferias o eventos, y de la que se debía allegar al menos tres certificaciones de contratos debidamente registrados en el Registro Único de Proponentes.

En la evaluación económica, el comité evaluador rechazó a los proponentes Red Logística y nuevamente a Ways of Hope, luego de que no allegaran la propuesta económica exigida para tal fin; sin embargo, fue la evaluación jurídica la que descartó a los demás participantes.

Al proceso también se presentó León Gráficas, cuya actividad principal se asocia a labores de impresión y publicidad y que también está en busca del contrato de logística para el Festival Folclórico que oferta el departamento.

Además la empresa Grupo de Servicios Logísticos S.A.S, que ya se había adjudicado el contrato de la feria equina en su segunda versión y cuyo representante legal es Wilson Peña, a quien la Personería le abrió una indagación por la suscripción de un contrato con la Secretaría de Gobierno 2015. Adicionalmente se presentaron dos uniones temporales, pero ninguna de estas propuestas fueron habilitadas.

La oferta ganadora representada legalmente por Paula Ximena Betancur, ya trabajó en la ciudad luego de que el año pasado se adjudicara la licitación pública para la realización de la Feria Ovino Caprina, también ofertada por Infibagué.

La realización de esta versión de la Feria Equina, tendrá lugar en el coliseo de Ferias, cuya apertura será desde el próximo 28 de junio hasta el 1 de julio, en el marco de las festividades de mitad de año, la entrada será libre desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche.

Infibagué también es la entidad que se encargará de la Cabalgata, que en esta ocasión será por la avenida Ambalá, desde el colegio Inem y hasta el barrio Onzaga, esta actividad tendrá lugar el 22 de junio.

Dato

Esta versión de la Feria del Equino y la cabalgata, cuentan con el apoyo de la Asociación de Caballistas del Tolima, Asocatol.

Destacado

Con una inversión de más de mil millones de pesos, Infibagué adjudicó la logística de este evento que se desarrolla en el marco del Festival Folclórico.