“La mayoría de observaciones son de forma más que de fondo”: Imdri

La gerente del Imdri, Diana Cepeda, se pronunció ante la respuesta de Diego Montero, director de Infraestructura del Ministerio del Deporte, quien aseguró que la firma del convenio con el que se pretende destinar recursos a los escenarios deportivos, no se ha hecho posible al no estar completos los diseños.

La funcionaria aseguró que se cuenta con todos los requisitos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), aplicados en la Metodología General Ajustada (MGA), herramienta para la gestión de proyectos.

No obstante, el Ministerio del Deporte tendría una resolución que solicita toda una serie de observaciones que se continúan adelantando a través del Instituto, hecho que confirma lo expresado por el Ministerio que señaló que la Alcaldía “no entregó los diseños con el nivel de maduración suficiente”.

Cepeda, una vez más volvió a insistir en que las observaciones tienen mayor relación con temas de forma y no de fondo, acciones que están solucionando de la mano de esta cartera del Gobierno nacional.

“Coldeportes tiene una resolución donde pide una serie de temas, hemos hecho reuniones técnicas donde se ha llevado la información, pero la mayoría de observaciones son de forma más que de fondo; sin embargo, hemos venido realizando reuniones y mesas de trabajo seguidas”, señaló la gerente.

La funcionaria acotó que no son observaciones tan radicales, de lo contrario, no habrían obtenido las licencias de construcción; sin embargo, no negó que se han tenido que mejorar los diseños en los seis escenarios en los que se trabaja.

“No son temas tan fuertes (los diseños) porque no hubiéramos obtenido las licencias, son más de dudas que se generan, que los planos no tienen tal detalle, y toca volver a solicitar (...) entonces en el tema de diseños.

“¡Que se han tenido que mejorar! sí, se han tenido que mejorar, estamos actuando”, expresó la funcionaria.

Cabe recordar, que en mayo una vez culminó el mes de plazo que se había dado inicialmente para la firma del convenio, Coldeportes afirmó que este no se pactaba al no tener claridad sobre algunas precisiones en los diseños, a lo que la gerente del Instituto afirmó eran temas subsanables.

¿No se han presentado diseños?

Frente a la ausencia de documentos que soporten el estado de los diseños del coliseo Multideportes y coliseo de Gimnasia, que tienen lugar en la Unidad Deportiva de la calle 42, Cepeda señaló que no se entregó porque no habían recibido la licencia de construcción, una de las exigencias de Coldeportes, pero que su plan es incluirlo en el último paquete, que se radicará una vez se corrijan todas las observaciones.

“No se entregó porque no tenía la licencia de construcción (...) hace poco no lo entregaron de curaduría, apenas se tenga todo se radica, eso fue lo que pasó”, indicó la gerente.

Compromiso y entrega

Frente al compromiso del Gobierno nacional para la culminación de los escenarios, Cepeda fue más prudente y señaló que en el momento de firmar el convenio con Coldeportes los recursos se encontraban en trámite, por lo que ahora solo han aprovechado el tiempo de vigencia de la ley de garantías para adelantar diferentes procesos.

“Hemos ido muy de la mano consolidando la información para sacar adelante este proceso y proyecto”, explicó la funcionaria.

Ante la posibilidad de firmar el convenio antes de que se termine la actual Administración, Cepeda aseguró es “por lo que están trabajando”.

“Ellos han visto el compromiso de nosotros, lo han reconocido también, seguimos adelantando y es nuestra esperanza, lo que queremos es que salgan nuestros convenios y por eso estamos haciendo todo lo posible”, puntualizó la gerente.