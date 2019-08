Concejo solicitó a Jaramillo convocar a sesiones extraordinarias para definir la elección del personero

23 Ago 2019 - 3:01am

El primero y como ya lo había anunciado el presidente del Concejo, Juan Pablo Salazar, tiene que ver con las objeciones al proyecto que buscaba reglamentar en la ciudad el uso de asbesto, que hizo Jaramillo, y que en voz de Salazar, por mandato legal debe discutirse con el cabildo.

El segundo oficio radicado, tiene como finalidad definir la elección del Personero de Ibagué, que sigue en ‘vilo’, luego de que Efraín Hincapié, nombrado en propiedad el 30 de julio, se abstuviera de realizar alguna manifestación, tras cumplirse los 10 días de plazo para su notificación.

En el documento, firmado por Salazar, se le da claridad de la situación de la ciudad al alcalde, donde se le solicita colaborar con la Corporación, teniendo en cuenta el fallo que profirió el Consejo de Estado.

“Se hace la presente solicitud, con el fin exclusivo de cumplir la ley y la sentencia del Consejo de Estado y garantizar a la ciudad el ejercicio en propiedad de un cargo de trascendencia para la vida administrativa, social y política”, reseña el documento.

Cabe recordar que Jaramillo indicó en un primer momento que no citará a sesiones extras; no obstante, el Concejo aún no recibe una información oficial.

Salazar señaló que en caso de que se haga caso omiso al llamado, tendrán que esperar hasta octubre cuando el Concejo tiene potestad absoluta.