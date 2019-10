Megaparque del Topacio cuenta con escenarios especiales para personas con discapacidad visual

29 Oct 2019 - 2:16pm

“Es un parque que yo recorrí una noche en el año 2016. Yo no lo conocía y me sorprendió que cerca al río Chipalo hubiera una zona verde tan abandonada”, dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de la ciudad.



Y agregó “Tuve la oportunidad de decir vamos a adelantar una obra que le ayude al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Topacio y hoy es una realidad. Cumplimos”.



El escenario cuenta con cancha sintética fútbol cinco, zona de picnic, parque infantil diamante con poliedro, zona de street work out y un gimnasio biosaludable. De igual forma, se dispone de una cancha de arena de fútbol once y un polideportivo con características específicas para la práctica deportiva de personas con discapacidad visual.



“Tenemos la cancha sintética fútbol cinco totalmente cubierta de techo a piso enmallada, con la particularidad que es la única en la ciudad donde pueden jugar las personas invidentes”, sostuvo Ángela María de la Pava, gerente de Ibagué Limpia.



“También, construimos unas graderías extensas para que las personas puedan apreciar cómodamente los partidos y unos gaviones en la parte trasera de estas para la contención del deslizamiento de arena en una ladera que hay allí”, informó la Gerente.



Las personas que quieran hacer uso de este escenario lo pueden hacer de forma gratuita sin pagar a intermediarios.