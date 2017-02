Rutas de evacuación del Machín, promesas sin cumplir

La comunidad sigue denunciando falta de organización por parte de las autoridades para entregar información. Así mismo, les preocupa los movimientos sísmicos registrados en las dos últimas semanas.

13 Sep 2011 - 11:01pm

Incertidumbre, es la sensación que nuevamente embarga a los habitantes de Cajamarca y de los corregimientos de Tapias y Toche(zona rural de Ibagué). El incremento de la actividad sísmica del Machín, los tiene alarmados.



Desde el pasado 9 de septiembre, se han registrado cerca de mil enjambres (movimientos sísmicos en un área específica durante un período de tiempo relativamente corto), que han generando en la comunidad el temor, por la posible erupción del volcán.



Los últimos movimientos sísmicos se registraron el lunes hacia 5:45 de la mañana, con magnitud de 3.5 grados, el de las 7:30 p.m. fue de 2.8 grados y el último el de las 8:13 p.m. presentó una intensidad de 3.6 grados en la escala de Richter.



De acuerdo con un informe entregado por la Alcaldía de Ibagué, la directora encargada del Observatorio Vulcanológico de Manizales, Lina García, afirmó que los sismos han tenido una profundidad entre cuatro y cinco kilómetros; es decir que son movimientos muy superficiales.



"Los sismos que se han presentado en las últimas horas no alteran el nivel de alerta, que sigue siendo amarillo, y no representa actualmente ningún riesgo", dijo García.





"No hay ruta de evacuación"

Algunas personas de Cajamarca hicieron críticas sobre los planes de evacuación de las autoridades, pues conforme a lo manifestado las rutas de evacuación están solo en el papel.



Por ejemplo, la carretera hacia la denominada, 'zona segura', que según el mapa de riesgo del Machín es la vereda Potosí, ubicada en el límite entre Cajamarca y Roncesvalles, se encuentra taponada; lo que indica que en caso de una eventual emergencia, la población no tienen donde refugiarse.



Caso similar aqueja a los residentes de Guaico, Tapias y el Machín, zonas rurales de Ibagué, donde el carreteable está en mal estado, y el sector para albergarse dista a cuatro horas.



“Aquí ha temblado bastante, pero lo que más nos preocupa es que estamos sin rutas de evacuación, lo que implica que en caso de que explote el Machín es muy probable que quedemos atrapados, porque las quebradas se crecen y la única vía que tenemos se encuentra en pésimo estado”, refirió Terlain Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guaico.

Entre tanto, Rigoberto Hernández habitante de Tapias comentó que los docentes suspendieron las clases, y que la mayoría de sus vecinos están temerosos por los movimientos telúricos.



"Nosotros no estamos preparados para una eventualidad, porque en caso de que tiemble no sabemos que medidas tomar. Supuestamente las autoridades nos han dicho que el sitio seguro, es un sector que se conoce como la Palmita, pero para llegar allá, tocaría caminar entre cuatro y cinco horas.



"Aparte de ello, la carretera que nos comunica con Ibagué está llena de huecos, el peligro es que donde llegue a llover, nos quedaremos incomunicados".



Luis Vargas,quien vive hace 17 años en el anillo del cerro Machín, manifestó que tanto él como sus vecinos intentaron huir del lugar, el lunes en la noche cuando se registró el movimientos sísmico.



"Mi vecina que tiene dos niños, me preguntaba, ¿don Luis qué vamos hacer?; ese fue un momento muy aterrador, porque los anteriores movimientos habían sido leves, pero el del lunes fue muy fuerte, por fortuna todo pasó y no tuvimos daños materiales o pérdidas humanas.



"El problema que yo veo es que en caso de un temblor duro, la carretera se rueda y se tapa. Si en realidad las autoridades quieren ayudarnos, mejorar la carretera debe ser una prioridad. Además, los del Comité de Emergencias dijeron que la vía estaba en buen estado, pero esto es falso".





Crepad pide mantener la calma



El Comité Regional de Emergencias, en conjunto con los demás organismos de atención y prevención de desastres, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué se reunieron el día de ayer para analizar la situación registrada en el Machín.



"La conclusión principal a la que se llegó es que la amenaza es latente, pero está estable.



“En un ejercicio hecho por Skype, Macario Londoño, vocero oficial de Ingeominas, Manifestó que si bien es cierto que se han presentado unos sismos, el volcán por ahora no presenta mayor riesgo.



"En cuanto al plan de evacuación vamos hacer un trabajo continuado para mejorar las rutas. Por ahora le enviamos un mensaje de tranquilidad a la comunidad, porque continua la alerta amarilla", sostuvo César Gutiérrez, director del Crepad.