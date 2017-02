Purificenses protestan contra Petrobras

Grupo de manifestantes del municipio de Purificación se enfrentaron con la Policía en protesta contra la empresa estatal brasilera Petrobras.

Trabajo e inversión social por parte de la empresa con la comunidad, exigen los manifestantes, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, que bloquearon la vía que conduce a Suárez, en el kilómetro siete, sobre el casco urbano de la vereda San Diego, jurisdicción del municipio de Purificación; impidiendo el paso de vehículos de la petrolera.



Los inconformes alegan que la empresa ha ignorado las peticiones de empleo que le han hecho los naturales de este municipio, contratando gente de afuera, aun cuando los purificenses se habrían capacitado para llevar a cabo las labores concernientes a la razón social de la petrolera.



Según Alex Murillo, quien hace parte del grupo de protestantes, la empresa alega que los purificenses no contarían con la experiencia laboral que este tipo de trabajos requiere, por lo cual no estarían calificados para laborar allí.



Así mismo, los manifestantes denuncian el mal estado de la vía hacia la vereda, de la cual hace usufructo la empresa, pero en la que no invertiría para su mantenimiento.



Según Sergio Vuelvas, comunicador del municipio, "del taponamiento se venía hablando hace días, ya que las partes no se habían podido reunir para debatir un pliego de peticiones para llegar a algún acuerdo", por lo que el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, Esmad, habría llegado al municipio de Purificación días atrás.



Por otra parte, Raúl Caballero, secretario de Gobierno departamental le dijo a EL NUEVO DÍA, que en reunión celebrada en días pasados en las instalaciones de la petrolera en el municipio de Purificación, fue presentado un pliego de peticiones que supuestamente recogía las demandas de la comunidad, pero cuyos expositores no habrían sido reconocidos por ninguno de los representantes de las juntas de acción comunal que habrían asistido a la reunión.



Según el funcionario público, estas cuatro personas, las cuales desconocemos su identidad, al no ser reconocidas ni por la empresa ni por los representantes de la comunidad, habrían amenazado con tomar las medidas de hecho que se sucedieron el día de ayer, situación que estaría respaldada por el acta de reunión y que a la postre no nos fue suministrada.





Enfrentamientos con el Esmad



En hechos no establecidos, en la mañana de ayer, al no haber podido conciliar con los manifestantes, el Esmad habría accedido a recuperar la vía taponada, lo que habría desatado el enfrentamiento, el cual deja un saldo de cuatro heridos, y cinco detenidos, entre ellos, tres dirigentes comunitarios, un miembro de la Unión Sindical Obrera, USO, que apoyaba la protesta, y su escolta, quienes también habrían sido agredidos por la fuerza pública, según comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT.



Alex Murillo, protestante, relató la situación: "Nosotros hablamos con el coronel pacíficamente, y nosotros lo entendemos a él, porque es su deber y para eso a él le pagan, y él tiene que atender a las directrices del gobierno y del Estado colombiano, más con estas facultades que le ha dado el gobierno a la fuerza pública para que arremeta contra la gente, se están violando los derechos de asociación, y a la protesta.



“Ahora, lo que no entendemos es la forma como nos atacaron, porque tenemos heridos, tenemos presos, irrumpieron los del Esmad a las casas, causando daño en bien ajeno, en donde habían enfermos, y estas personas entraron en shock. Ahora, si estas personas fallecen, es a consecuencia del impacto de las bombas que las explotaron en las salas de las viviendas".



De acuerdo con el testimonio de Murillo, éste contaría con los nombres de las personas agredidas, que estarían dispuestas a declarar para imputar cargos al Esmad, con el concierto de distintas organizaciones sindicales, comités de derechos humanos y de solidaridad con presos políticos.



"Nosotros somos demócratas, respetuosos de la Constitución y la ley, así que no nos vengan a tildar acá de guerrilleros y de secuestradores como lo quieren hacer ver funcionarios de Petrobras, contra quienes elevaremos una acción penal. No nos vengan a amedrantar, nos lo tienen que demostrar, somos ciudadanos de bien, somos líderes, somos personas honestas, trabajadores y verracos".



Al cierre de esta edición, la policía no se había pronunciado oficialmente sobre el particular.