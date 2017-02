Puente festivo pasado por agua en el Tolima

El invierno hasta el momento no deja afectaciones graves sobre viviendas, no obstante las vías han llevado la peor parte, pues en varios puntos del Departamento se presentan taponamientos por deslizamientos.

14 Nov 2011 - 12:00am

Las fuertes precipitaciones registradas durante este puente festivo le 'aguaron' el descanso a quienes pretendían viajar hacia alguna zona del Tolima.



Según el Comité Regional de Emergencias las lluvias se extendieron por los 47 municipios del Departamento, pero hasta el momento no hay damnificados o víctimas humanas.



“Los pronósticos que se tienen para esta semana dicen que seguirá lloviendo; aún no hay daños considerables, pero se han presentado problemas en las vías; por ejemplo la carretera de Planadas hacia El Rubí y Bilbao está en mal estado”, indicó César Gutiérrez, director del Crepad.



En el Tolima

Honda es uno de los municipios que más sufre por la oleada invernal, sin embargo durante el fin de semana no se registraron emergencias. En cuanto al nivel del río Magdalena este aumentó, sin llegar a su cota máxima de desbordamiento.



“En este momento el nivel del Magdalena está por encima de los siete metros, tenemos programado hacer un comité local de emergencias, porque no queremos que se registren inundaciones”, informó César Santana, Comandante de Bomberos de Honda.



En Falan las lluvias aumentaron, provocando deslizamientos y taponamientos sobre las vías que conectan el casco urbano con la zona rural.



“Hay dificultad en algunas vías que están destapadas, como los son Palocabildo – Frías”, indicó Óscar Rodríguez, comandante de Bomberos de Falan.



En Palocabildo es 'crítica' la situación de la carretera principal.



”La vía que conecta a Palocabildo con Falan y Mariquita está pavimentada, pero en varios puntos se presentan hundimientos, y en otros hay amenaza de derrumbe”, expresó Jhon Fernando Marín Sierra, comandante del cuerpo de Bomberos de Palocabildo.



Henry Murillo, comandante de Bomberos del Líbano, por su parte, manifestó que en cuatro barrios de la localidad se registraron inundaciones. Así mismo se informó que dos viviendas resultaron destechadas.



“Las inundaciones se presentaron en el casco urbano, específicamente en los barrios Las Américas, Coloyita, Isidro Parra y El Jaramillo. En el barrio La Mistral se destecharon dos casas.



“En el sector conocido como La Batea, eso es sobre la carretera que conduce a Murillo se creció una quebrada que pasa por allí. También hemos tenido caída de árboles”, concluyó.