Recientes emisiones del Ruiz, no han afectado a Murillo

Tras las recientes emisiones de ceniza que emitió el volcán Nevado del Ruiz este fin de semana, en Murillo hubo total normalidad.

El Servicio Geológico informó que ayer hubo un tremor ocurrido a las 5:51 a.m., el cual está asociado a emisión de ceniza.

24 Mayo 2016 - 5:01am

A pesar de que en los últimos meses se ha podido conseguir antenas que permitieron mejorar las comunicaciones, faltaría radios base para las veredas aledañas al Volcán, ya que estos transistores no se verían afectados por la falta de energía en el caso de presentarse una emergencia.

Es por ello que, “estamos adelantando gestiones con el Ministerio de las TIC y la Unidad de Gestión del Riesgo. Esta semana presentaremos proyectos orientados a la necesidad de construir puentes y la habilitación de vías que permitan facilidad de evacuación a las personas que están muy cerca del volcán”, indicó la alcaldesa Martha Sánchez.

En Murillo hay cuatro veredas que están a una distancia muy cercana del Nevado, ellas son La Cabaña, El Oso, Rioazul y Alfombrales, por ello se realizan trabajos continuos para que sus habitante tomen las medidas de prevención y sepan reaccionar ante una eventualidad.

También necesitan mayor fortalecimiento los organismos de socorro municipales, aunque se ha avanzado en la adquisición de equipos, aún hace faltan algunos más sofisticados para mantener comunicación con las zonas más apartadas y con los municipios que también están en la zona de influencia del volcán.

Sin energía

De otro lado, la mandataria indicó que desde hace cerca de 20 días, la vereda La Esperanza se encuentra sin fluido eléctrico, aunque se han hecho las gestiones pertinentes, hasta el momento no se ha tenido respuesta.

“Lo que me comunicaron ayer en la mañana es que esta semana programaron una visita, pero si no lo hacen, me encargaré de recordarles, ya que es una zona muy distinta y ahí se necesita la electricidad”, precisó la alcaldesa.

Esta situación que ha dejado en la oscuridad a cinco familias campesinas se debería a problemas en la infraestructura, que se han deteriorado por el paso de los años.