Alcalde de Melgar dijo que Terminal estaría en diciembre

El mandatario de Melgar, Miguel Parra, indicó que el desarrollo del proyecto del Terminal de Transporte estaría siendo utilizado como contienda política e indicó que está trabajando para sacar adelante las obras.

14 Jun 2016 - 5:01am

“Todo se suscitó porque pasamos un proyecto al Concejo municipal, que no pasó y le dieron otra dirección a esa propuesta, (...) no culpo a quienes tratan de armar de este tema una acto político, que en el fondo no tiene gran cosa”, dijo el burgomaestre.

Agregó, que sería la oposición la que estaría haciendo “ruido” para buscar protagonismo, “por qué no van y revisan los informes técnicos y en la Alcaldía les brindo una información clara”.

Indicó que está trabajando por el desarrollo del Terminal, aunque se habrían presentando algunos inconvenientes. En cuanto a la pregunta, ¿para cuándo estaría listo?, “estamos esperando que para diciembre ya esté, que estoy seguro que va a estar”, dijo el mandatario.

En cuanto a si asistiría al debate que se hará sobre el tema en la Asamblea Departamental, dijo que aunque aún no le ha llegado la invitación, responderá por su ciudad y sus actos.

Avance de proyectos

Otro tema que mencionó el alcalde Parra, es que hay varias obras que vienen de la Administración pasada, que siguen en ejecución y las que se les ha hecho adiciones.

Entre estas, arreglos en 11 Instituciones Educativas, un polideportivo en Chimbí, varios acueductos e intervención de vías.

Los retrasos “suceden en todos los proyectos, entonces el Terminal no es la excepción y estoy al tanto de ello”, precisó.