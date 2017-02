Miembros de la UT califican de 'burla' la carta del Rector en la que no renunció

Se espera que este viernes se reúna el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad para tomar una decisión. Expertos aseguran que sus integrantes le pedirán que ordene sus ideas, pues solo él puede decidir si se va o se queda en la Alma Máter.

1 Ago 2016 - 5:01am

Como una lavada de manos de parte del rector fue recibida al interior de la Universidad del Tolima, la carta en que José Herman Muñoz Ñungo, puso su cargo a disposición del Consejo Superior.

Funcionarios de la Alma Máter consideran que su misiva no puede ser considerada como una renuncia, sino más bien “una burla”, al acuerdo entre la dirección de la Universidad y la comisión política de la huelga de hambre del Movimiento Triestamentario.

Según dijeron consultados por EL NUEVO DÍA, lo que se esperaba el pasado viernes era la entrega de una carta con la palabra renuncia, teniendo en cuenta que en el acta firmada (15 de julio) por las partes, el Rector se había comprometido a continuar en el ‘puesto’ solo hasta el 31 de julio de 2016, pero por el contrario, lo que hizo fue poner a disposición su cargo, conociendo de antemano que el Consejo Superior no tiene la autoridad legal para removerlo o hacerlo renunciar.

“Está poniendo a decisión del Consejo si continúa o no, pero este no le puede decir nada porque desde 2012 la norma es clara: solamente las autoridades competentes, y el máximo órgano de control y gobierno de la Universidad dejó de ser esa autoridad”.

Presuntamente los únicos con la potestad de apartarlo son los organismos de control y seguimiento sobre la actuación de los funcionarios, tales como Procuraduría, Fiscalía, Ministerio de Educación y Contraloría, pero “no tengo conocimiento de ninguna situación que lo lleve a eso”, comentó una fuerte cercana.

Sumado a ello, ciñéndose al escrito, otro miembro de la UT comentó que lo que se lee es “una carta motivada que tendría que ser analizada jurídicamente con mucha claridad, porque Muñoz Ñungo, indica que es producto del acta y de la huelga, y que esta fue auspiciada por integrantes del Consejo Superior”.

Es decir que así hubiera dicho renuncio, “bajo este argumento no sería posible aceptarla”, en razón a que la misma no refleja la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo como lo establece el decreto 2400 de 1968.

Por tanto se presume que si el Rector no decide renunciar ni un organismo de control lo inhabilita para continuar en el cargo, este mantendrá en su dignidad hasta concluir su periodo estatutario, el 31 de octubre de 2018.

A no ser que en la reunión que se cumpla esta semana entre el gobernador Óscar Barreto y el Gobierno nacional se direccione la posición del Ministerio de Educación, sobre remover al directivo, dado que ninguna de las medidas acordadas han permitido que la Universidad salga de la aguda crisis.

Con lupa

Bajo argumentos similares a miembros de la academia, la secretaria de Planeación Departamental, Olga Lucía Alfonso, explicó que todos los integrantes del Consejo Superior deben estar adelantando el análisis jurídico, a la carta consignada por el Rector de la Universidad del Tolima.

“El Consejo Superior no lo puede despedir, no tiene esa potestad porque los estatutos no lo plantean, lo que puede es aceptarle la renuncia, pero como en esta carta no renuncia expresamente, entonces si tomamos la decisión como él plantea de aceptarle y desvincularlo, él tiene la posibilidad de demandar porque tiene unos derechos adquiridos”, refirió.

El máximo organismo de la UT tiene previsto reunirse este viernes, aún cuando no se ha citado; sin embargo, hay quienes advierten que en dicho encuentro lo único que los nueve integrantes podrán hacer es solicitarle a José Herman Muñoz que “ordene sus ideas”.

Paralelamente a la revisión jurídica que adelanta el Consejo, en Bogotá dos asesores del Movimiento Triestamentario están efectuando sus indagaciones con lupa, y solo hasta entregado el concepto de los expertos sus integrantes no emitirán ninguna opinión al respecto, de acuerdo con el presidente de la Asociación Sindical de Profesores, Carlos Arturo Gamboa.