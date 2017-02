Estudiantes del Conservatorio siguen en asamblea permanente

Una semana después de que los estudiantes del Conservatorio decidieran entrar en asamblea permanente, no se han tenido respuestas concretas, motivo por el cual la protesta continuará la próxima semana.

13 Ago 2016 - 5:01am

Eymar José Díaz, estudiante de décimo semestre, contó que estuvieron en diálogos con funcionarios de la Gobernación, quienes habrían manifestado su intermediación para buscarle una salida a la problemática.

“La asamblea permanente ha sido positiva porque hemos demostrado a Ibagué que los estudiantes del Conservatorio estamos organizados y nos manifestamos de una manera pacífica, artística y musical”, comentó el estudiante.

Recordó que la indignidad y inconformidad se debe a la disminución en la calidad educativa y los excesivos costos de contratación.

Balance de reunión

De otra parte, el secretario de Educación del Tolima, Jairo Cardona, contó que al encuentro con los estudiantes también asistió el secretario General, Giovanny Molina, y el director de Cultura, Carlos Eduardo Leal.

En este espacio los estudiantes expusieron sus necesidades y hechos, entre ellos, el despido de docentes que llevan años vinculados con la institución.

“Nosotros lo que le planteamos es que no somos un órgano de control fiscal o disciplinario para poder pronunciarnos sobre las contrataciones.

“Y en el Consejo Directivo seremos un canal para que se resuelva la situación y dejar a un lado las vías de hecho”, contó el secretario de Educación.

La próxima semana el jefe de esta Cartera, se comunicará con el rector del Conservatorio, James Enrique Fernández, para convocar a una asamblea extraordinaria.

Que no se repita la historia de la UT

Por su parte, el mandatario de los tolimenses, Óscar Barreto, indicó que está pendiente del tema y revisando la forma de entrar a apoyar a resolver los temas.



“Ojalá no nos vaya a pasar lo mismo que con la Universidad (del Tolima), que cada quien piensa en un interés individual y nadie piensa en el Conservatorio.



“Ojalá que no vayamos a encontrar ese mismo terreno, porque si es así, sería muy difícil superar estas situaciones”, dijo Barreto.



Añadió que tiene la disposición de apoyar el Conservatorio del Tolima, siempre y cuando los recursos que se logren girar sean usados de manera eficiente y no para mantener una burocracia.