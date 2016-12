Empleados de la U.T. reclaman el pago total

Representantes de los empleados de la Universidad del Tolima piden al rector (e) Ómar Mejía el pago total de la prima de Navidad, pues aunque les consignó la suma correspondiente por este concepto, quedarían pendientes la de junio y el sueldo de diciembre.

27 Dic 2016 - 3:01am

“En el Código Sustantivo de Trabajo y las normas da como fecha límite de pago de la prima de vacaciones cinco días antes del disfrute de las mismas y la notificación con 15 días de anterioridad, y él no cumplió ni la una ni la otra, porque todo lo dejó para el último día, el 23 (de diciembre) al mediodía, a las 12 envió la resolución (1617 / 2016) y a las 2 consignó”, narró un vocero de la alma máter, quien pidió su anonimato.

Lamentó que no hubieran pagado la “prima de junio ni la de Navidad. No tenemos idea qué va a ocurrir, y lo más triste es que utilizó a los medios para tranquilizar de que iba a ponerse al día y no cumplió”.

Respuesta del Rector

El directivo explicó a esta redacción que antes de finalizar el año los trabajadores podrían quedar al día, además, en el sueldo de diciembre y la prima de junio.

“En cuanto a la de Navidad, no alcanzamos a cubrir esa obligación, pues los recursos del crédito puente y otros no son suficientes”, explicó Mejía, quien indicó que quedaría para 2017.

Sobre cómo serán solventadas las sumas, recordó que se utilizará el crédito puente de 10 mil millones de pesos, más mil 700 millones desde la Gobernación, transferencias de la Nación y recursos propios.

“Ya tenemos aprobado el crédito (puente) y nos desembolsaron los recursos, estamos esperando esa importante suma de la Gobernación hasta el miércoles, y esta semana vamos a pagar las dos cosas”, concluyó.

Dato

Mejía dijo que la demora no obedece a las presiones, ni a asambleas permanentes “ni a los desórdenes que se han vivido”.