Procuraduría de Girardot se pronunció sobre investigación del exalcalde de Melgar

La Procuraduría Provincial de Girardot, finalizando 2016, profirió auto de cargos en contra del exalcalde de Melgar Gentil Gómez Oliveros y la exsecretaria General y de Gobierno Jenny Paola Patiño, por las presuntas irregularidades en que pudieron haber incurrido tras la suscripción y la ejecución de un contrato de prestación de servicios.

29 Dic 2016 - 3:01am

El hecho, que fue denunciado por la veedora ciudadana Ruth Romero de Camargo, se registró en enero de 2015, cuando se estableció un contrato para la “promoción y difusión de mensajes institucionales en medio de comunicación televisivo y radial (...), siendo el contratista Juan David Aguirre Muñoz”, se especifica en el oficio, y se precisa que el acuerdo se firmó por $10 millones 500 mil.

Sin soportes

Entre los argumentos está que Aguirre Muñoz no era corresponsal directo de Econoticias, como quedó en el documento de contratación, ni tampoco habría dado cumplimiento al objeto contractual, pues no se encontró soporte de la emisión de los mensajes institucionales en algún medio de televisión o radial, no obstante el contrato fue cancelado de manera mensual, como quedó acordado.

Defensa

Este caso fue expuesto por EL NUEVO DÍA el 15 de agosto de 2015, época en la que el entonces alcalde, Gentil Gómez, indicó que “la persona en mención (Juan David Aguirre) argumentó en un momento dado ser corresponsal o trabajar con el corresponsal de Ecos del Combeima (Óscar Noreña), pero esa condición de corresponsal o de coordinador no fue elemento determinante para contratarlo”, dijo Gómez.

Asimismo, el periodista Óscar Noreña agregó que Aguirre era su corresponsal y que la información por la que se le contrató sí fue transmitida.

Finalmente la Procuraduría indicó en el oficio fechado el 15 de noviembre que los investigados o sus defensores tenían 10 días hábiles para presentar descargo y solicitar o aportar pruebas para su defensa.