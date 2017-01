Se ‘calientan’ los ánimos en elecciones atípicas de Fresno

El proceso electoral que decidirá quién entra a reemplazar a Carlos Andrés López como mandatario, genera que en los últimos días los candidatos se saquen ‘los trapos al sol’.

5 Ene 2017 - 3:01am

Faltando tres días para las elecciones atípicas de Fresno, las denuncias y críticas entre las dos campañas que disputan la Administración municipal, no se hicieron esperar.

Por un lado, está el candidato del partido del Centro Democrático, Carlos Cárdenas, quien a su vez tiene el respaldo de partidos como el de La U, Opción Ciudadana, Cambio Radical y el Liberal.

Y del otro, se encuentra el conservador Alexánder Mejía, quien hizo un acuerdo programático con el grupo Mira, y también tendría el acompañamiento de varios independientes de partidos como el liberal, el CD, entre otros.

“Garantías electorales quedan en entredicho”: Cárdenas

Uno de los cuestionamientos que tiene el candidato del Centro Democrático, es la presunta cercanía que tiene su opositor al mandatario Óscar Barreto.

“Aquí había una coyuntura y es que el Gobernador no quería que de pronto tuviéramos mucho tiempo para hacer campaña y que su candidato que ha venido (haciéndola) durante todo este año, tuviera la mejor opción”, dijo Cárdenas.

En cuanto a las denuncias de dineros ilícitos o ‘calientes’, manifestó que en su caso la promoción de su propuesta de gobierno ha estado marcada por la ‘austeridad’.

De otro lado, contar con el apoyo del partido de La U, quien está frente a la Alcaldía, generó el comentario que es el candidato de la Administración, ante dicha apreciación respondió que, “Carlos Cárdenas es independiente, las decisiones que va a tomar en la Administración municipal, irán para atender las necesidades del Fresno.

“En ningún momento me voy a prestar para defender intereses particulares”, precisó Cárdenas.

Otra de las aclaraciones que hizo el candidato es que efectivamente no está habilitado para votar en Fresno, ya que por cuestiones laborales, estuvo radicado en Medellín. Añadió que estará muy pendiente este domingo porque “el tema no es fácil, no nos estamos enfrentando a las damas de la caridad, estamos enfrentándonos contra todo lo que tiene que ver con la politiquería y el negocio de la política, tenemos que estar muy pendientes con nuestros testigos electorales”, precisó Cárdenas.

‘No tengo necesidad de atacar a nadie’: Mejía

De la otra orilla, el aspirante Alexánder Mejía, argumentó que a pesar de que son de la misma línea con el gobernador Barreto, “ellos (Gobierno seccional) se mantienen al margen de las campañas, trabajan por todo el municipio.

“Desde la Gobernación no ha venido nadie, por aquí no han aparecido, están esperando a ver quién gana para seguir trabajando”, dijo Mejía.

En cuanto a las garantía agregó que “es muy difícil, los empleados de la Alcaldía hacen la campaña como quieren, uno los ve en todas las reuniones, organizando la política”.

Y sobre la posible participación de dineros ilícitos, el candidato conservador precisó que las campañas están trabajando con las ‘uñas’ y que en su caso la publicidad fue poca.

Añadió que para realizar la divulgación de sus propuestas recurrió al apoyo voluntario.

Presuntas investigaciones

Hace unos días circuló en Fresno un documento en el que se afirmaba que Mejía estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación debido a un presunto hecho de prevaricato por acción, cuando se desempañó como secretario de Haciendo de Murillo entre el 2012 - 2014.

La primera aclaración que hizo es que es una queja interpuesta en la Fiscalía, por una supuesta pérdida de impuestos.

“Ya aportamos las pruebas a la Contraloría Departamental, donde comenzamos el proceso de desmentir lo que dicen y demostramos que Murillo no perdió un peso”, explicó Mejía.

Y con respecto a las obras de Praderas de San Felipe, argumentó que esta inició después de que él renunció para aspirar en 2015 a la alcaldía de Fresno.