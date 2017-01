Denuncian que motociclistas están sin control en el municipio de Prado

Habitantes de Prado manifestaron su preocupación ante la proliferación de motociclistas que andan a altas velocidades por el casco urbano, exponiendo la integridad de los transeúntes.

7 Ene 2017 - 3:01am

A dicha situación se le suma que en algunos casos los conductores, serían menores de edad.

Este tema fue expuesto por el abogado Luis Carlos Hoyos, quien indicó que su padre un adulto mayor que vive en esta población, casi es atropellado hace una semana.

“Hay mucha gente de la tercera edad e inclusive niños, que atraviesan la calle y esas motos pasan a toda velocidad (y) sin luces”, contó Hoyos.

Aclaró que expone la situación para que se tomen las medidas respectivas y no por cuestiones políticas o a modo de oposición a la administración actual.

Ya que se acercan las fiestas tradicionales de Prado, días en los que los motociclistas sin control aumentan.

A dicho panorama, se le suma la alteración que los conductores le hacen a sus vehículos para que alcancen una mayor velocidad y ruido.

En cuanto a la intervención de las autoridades, en Prado no hay policía de tránsito, sin embargo, la comunidad esperaría que el Alcalde como primera autoridad interviniera en el asunto.

Como no fue posible tener una respuesta de la Administración municipal sobre esta denuncia, EL NUEVO DÍA habló con el director de Tránsito y Transporte del Departamento, Ricardo Córdoba.

Los primero que explicó es que la Policía solo puede “intervenir cuando hay un convenio celebrado con la Secretaría de Tránsito del sitio en donde se haría.

“El Tolima venía trabajando anteriormente con 10 municipios, porque la Policía no cuenta con personal suficiente para prestar más servicio”, precisó Córdoba.

Agregó que a la escasez de unidades se le sumó que hubo que priorizar a Planadas y Rioblanco, por el proceso de paz, lo que dejó disponibilidad solo para ocho poblaciones.

“Es por eso que no se pudo incluir a otros, entre ellos a Prado. Cuando no hay convenios la Policía no puede entrar hacer comparendos en la zona urbana del municipio”, dijo el director.