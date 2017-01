Fresno elige hoy su nuevo Alcalde

Los ciudadanos serán identificados con herramientas biométricas en los puestos de votación, para evitar la suplantación de electores.

8 Ene 2017 - 3:01am

Habitantes de Fresno podrán acudir a las urnas hoy, a elegir el nuevo Alcalde.

En total 26 mil 211 colombianos están habilitados para sufragar, de los cuales 12 mil 526 son mujeres y 13 mil 685 hombres, quien podrán ejercer su derecho al voto en 16 puestos de votación, en los que serán habilitadas 60 mesas.

Con tecnología

Durante la jornada se instalarán 21 estaciones de biometría para la plena identificación de los votantes. Estas estaciones de autenticación de identidad se ubicarán al ingreso de los siete puestos de votación, para evitar el fraude por suplantación de electores.

Para esta contienda electoral se inscribieron ante la Registraduría Municipal de Fresno los candidatos Carlos Andrés Cárdenas Hurtado, por la coalición de los partidos de La U, Liberal, Centro Democrático y Opción Ciudadana, y Jorge Alexander Mejía Castellanos, por el partido Conservador Colombiano.

El reemplazo

El aspirante que resulte electo en el debate electoral de hoy, reemplazará en el cargo a Carlos Andrés López Chica, luego de que el Tribunal Administrativo de Tolima declarara el año pasado la nulidad de su elección como mandatario.

Los escrutinios municipales de la elección iniciarán el mismo domingo y los departamentales, en caso de ser necesarios, se efectuarán el martes 10.

Los ciudadanos pueden consultar si resultaron seleccionados para prestar el servicio como jurados de votación en estos comicios en la página web www.registraduria.gov.co.

Derrotar hoy la apatía electoral, reto de los candidatos en Fresno

Aunque en el censo electoral hay 26 mil 211 personas habilitadas para sufragar hoy, permanece la preocupación alrededor de una baja asistencia a las urnas por tratarse del primer puente festivo en el año. Aún así, los habitantes de Fresno deberán decidir entre Alexander Mejía (Conservador) y Carlos Andrés Cárdenas (coalición).

Pese a la solicitud de anular la inscripción de Cárdenas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aseguró a EL NUEVO DÍA que la petición no sería investigada a fondo por haberse entregado de manera extemporánea. Además, aclaró que el hecho de que el candidato no tuviera inscrita la cédula en Fresno no era causal de inhabilidad para ser electo alcalde.