Polémica por denuncias hechas contra miembros de las Farc

El excandidato a la Gobernación del Tolima, Carlos García, dijo a través de un medio radial regional, que en las festividades del fin de semana, “esa guerrilla (Farc) estuvo por el pueblo tomado trago, vigilada por unos miembros del Gobierno nacional, enchaquetados, buscando niñas, buscando menores de edad, no es el ejemplo de una desmovilización en paz (...)”.

13 Ene 2017 - 3:01am

Sobre el tema el personero municipal Fernando Ramírez, indicó que tras la falta de víveres en la zona veredal, las unidades guerrilleras han buscado abastecerse en las tiendas aledañas.

“No me han manifestado que hayan venido al pueblo a embriagarse o buscar niñas. El doctor (Carlos) García sí está equivocado, porque primero él no mantiene en el municipio.

“No sé si tiene suficiente información, pero sí me gustaría llamarle la atención, que venga al municipio, pregunte y se acerque a la zona”, manifestó el Personero.

No obstante, expresó su preocupación porque el mecanismo no está en funcionamiento. “Ellos estuvieron hasta el día lunes, porque me manifestaron que tenían que trasladarse a la Capital”, agregó el delegado del Ministerio Público.

Y añadió que durante el fin de semana no se reportó ninguna novedad.

De otro lado, las Farc emitieron un comunicado en el que dicen que “los guerrilleros y guerrilleras ubicados en la Zona de Icononzo rechazan rotundamente esas falsas acusaciones y expresan con toda claridad que en ningún momento han hecho presencia en la cabecera municipal, mucho menos en plan de consumir licor”.

Recordaron que existe un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) tripartito encargado de monitorear el cumplimiento de los acuerdos por las partes firmantes.

Del mismo modo, dijeron que ratifican el compromiso total con el proceso.