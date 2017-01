En Planadas se estaría trabajando en una posible revocatoria del Alcalde

Algunos habitantes de Planadas estarían contemplando la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria del alcalde José Funnor Dussán, esto porque, en concepto de algunos líderes, al mandatario “se le ha dificultado aterrizar su Plan de Desarrollo”.

21 Ene 2017 - 3:01am

Según Robert Mora, vocero cívico de esta población, el próximo 28 de enero a las 9 de la mañana se hará una reunión para seguir recogiendo las inquietudes de los habitantes.

Asimismo, ese día se definirá la conformación del comité promotor.

“Están convocadas todas las personas que tienen la inquietud de por qué el señor Alcalde no ha avanzado y por qué este pueblo, que tiene la posibilidad de jalonar recursos por el tema de posconflicto, no (consigue) la solución de problemas como el tema del basurero, que colapsó y no se tiene respuestas”, comentó al respecto Mora.

Además, al parecer, se sigue teniendo problemas en el acueducto, pues en ocasiones se alcanzan los 15 días sin el servicio.

Y en el tema de la salud, la situación del hospital no corresponde con las necesidades de los habitantes.

Posiblemente, en el grupo de personas que están ‘desencantadas’ con la gestión de Dussan estarían varios que le ayudaron durante la época de campaña.

“Analizado su programa de gobierno, el Plan de Desarrollo y los proyectos de acuerdo que presentó al Concejo, al igual que analizada su contratación, aquí hacen falta planificación, gestión y cumplir las promesas que hizo a tanta gente”, precisó Mora.

En la reunión programada para el próximo sábado, está invitado el mandatario José Funnor Dussán, para que escuche de primera mano las inconformidades de los habitantes.

El líder cívico precisó que con esta iniciativa se busca utilizar la herramienta que entrega la Ley 1757, mecanismo de participación que permite expresar el inconformismo.

Una vez se inscriba el comité promotor, el reto es recolectar aproximadamente tres mil firmas.