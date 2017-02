Pese a acción popular, Rovira continúa sin cámaras y con la Concha Acústica cerrada

La audiencia de pacto de cumplimiento fue declarada fracasada. En ella salió a relucir que el Municipio en 2015 compró cámaras de seguridad que no sirvieron para nada, y que hoy está de manos atadas porque la Oficina de Telemática de la Policía no ha querido dar un concepto que permita presentar un proyecto al Ministerio del Interior.

13 Feb 2017 - 3:01am

Dos años cumplió una acción popular en contra de Rovira, que exige el libre acceso a la Concha Acústica de la comunidad y la instalación de cámaras de seguridad tanto en el recinto cultural, como en las entradas y salidas del Municipio.

A pesar del tiempo transcurrido ninguna de las pretensiones del abogado demandante Daniel Geovany Neira han tenido efecto. Así quedó en evidencia en la primera audiencia de pacto de cumplimiento celebrada recientemente, en la que la abogada de la Alcaldía, Erixa Liliana Amaya Cruz, aseguró que la Concha Acústica continúa cerrada, por considerarse un lugar inseguro y como foco para el consumo de sustancias alucinógenas.

Sumado a ello, ninguna de las intervenciones físicas exigidas en el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos se ha ejecutado. Según dijo Neira a EL NUEVO DÍA, medio que en febrero de 2015 reseñó la acción, este recinto sigue en total desidia: con la tarima deteriorada, baldosas partidas, tejas rotas y sin alumbrado público.

Tanto para el abogado demandante como para el Procurador presente en la audiencia, si bien es cierto el Alcalde como primera autoridad de Policía tiene el derecho de restringir algunos derechos, este es un espacio público y por tanto, su acceso no debe estar supeditado, y menos por la excusa de inseguridad. “Es un tema que debe coordinarse con la Policía para que allí los miembros de la fuerza pública presten la seguridad pertinente”, acotó el representante del Ministerio Público.

Problema mayúsculo

No solo el hecho de mantener bajo llave la Concha Acústica fue el tema de la fallida audiencia. En ella fue puesto en conocimiento que a pesar de que en la acción popular se solicitó ordenar al Municipio la instalación de las cámaras de seguridad, a este punto no se le ha podido dar cumplimiento por dos razones; la primera, porque las que adquirió el alcalde anterior (Diego Andrés Guerra) a pocos días de terminar su mandato, están inservibles al no cumplir con los requisitos exigidos por la Policía, lo cual está bajo la lupa de los entes de control, según la representante legal del gobierno actual.

La segunda, y más preocupante aún, es el tema de que el mandatario actual (David Yoanny Vivas) esté de manos atadas para presentar un proyecto de cofinanciación ante el Ministerio del Interior, que le permita adquirir dichos equipos de vigilancia, debido a que la Oficina de Telemática de la Policía no ha querido dar un concepto.

Al parecer, la Administración local lleva tres meses en ese proceso sin obtener respuesta, y sin esta el Mininterior no aprueba ningún proyecto.

“Como Municipio no tenemos ninguna injerencia para imponerle una obligación a esta Oficina para que nos dé un concepto”, concluyó la apoderada de Rovira.