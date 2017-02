Debacle financiera pone a Cafesalud en una situación insostenible: Contraloría General

La EPS Cafesalud ha empeorado sustancialmente su situación financiera y ha llegado a una situación insostenible, determinó una auditoría adelantada por la Contraloría General de la República.

13 Feb 2017 - 3:12pm

Según la Contraloría se está generando pérdidas por $13 mil 070 millones a la semana, tiene una situación patrimonial que no puede soportar, la información contable que maneja solo crea incertidumbre sobre su real situación, no conoce la cuantía de los pasivos a su cargo, no tiene certeza de cuántos recursos puede recuperar de sus cuentas por cobrar, ha aumentado de manera desproporcionada sus gastos operacionales y presenta serias inconsistencias en la valoración de sus activos y pasivos.

Adicionalmente, tal como sucedió en el pasado con Saludcoop EPS, ha utilizado recursos de la salud en actividades distintas, no relacionadas con la prestación de estos servicios.

De hecho, la Contraloría consideró que la EPS Cafesalud pudo incurrir en un posible detrimento patrimonial de $2 mil 320 millones, al destinar estos recursos de salud para pagar sanciones, multas, intereses moratorios de distinto orden (incluyendo tributarios) y costos de litigios administrativos.

Y, además, en la vigencia 2015 destinó $862 millones de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación a la adquisición de activos fijos, como equipos de cómputo y muebles y enseres, lo que constituye otro detrimento a los intereses patrimoniales del Sistema de Salud.