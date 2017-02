Se acusa a la Alcadesa (e) de amenazar a contratista

En Cajamarca cada día se calientan más los ánimos debido a la disputa por la Alcaldía, ayer circuló un audio en él que se acusa a la mandataria (e) de participar en política amenazando con cancelar contratos si no se apoya al candidato Pedro Marín.

15 Feb 2017 - 3:01am

La actividad política en Cajamarca sigue generando denuncias: la más reciente involucra a la alcaldesa (e) Susana Andrea Canizales Ávila, a quien se acusa de amenazar a una humilde trabajadora que labora barriendo las calles del municipio.

Según un audio que circuló ayer por redes sociales, la denunciante contactó al abogado cajamarcuno Emilio Toro y le contó lo que había sucedido en la madrugada del sábado 11 de febrero.

En la grabación, la denunciante de nombre Doris, se desconoce su apellido, cuenta que estando de turno el sábado a la una de la madrugada, reconoció a la hermana del fallecido alcalde, quien estaba en compañía de la alcaldesa (e) y varias personas más, departiendo en un establecimiento comercial.

Cuenta que cuando la vieron, la hermana del desaparecido alcalde la llamó para que ingresara y le preguntó: ¿Esta vez nos está acompañando?, a lo que ella respondió que no, que estaba (apoyaba) con Julio Roberto (Julio Roberto Vargas, el candidato por coalición entre el Polo Democrático, el partido Liberal y Alianza Verde).

Relató, además, que cuando iba a mitad de la cuadra de realizar su labor, salió la hermana de William Poveda(q.e.p.d.) junto a Canizales y notó que esta última estaba ‘tomadita’, embriagada y sostuvieron el siguiente diálogo:

- ANDREA CANIZALES: Oiga, hágame un favor, señora Doris, ¿quién le dio este trabajo?

- DORIS: La verdad, no lo sé, me llamaron y me dijeron que si quería trabajar y entonces yo lo cogí.

- A.C.: ¿Usted, por quién va a votar?

- D.: Yo estoy con Julio Roberto.

- A.C.: ¿Usted por quién es que va a votar?

- D.: Por Julio Roberto, yo estoy con Julio Roberto.

- A.C.: Usted sabe que así cómo se dan los contratos, así mismo se van. Yo soy su jefe, póngame cuidado y míreme muy bien, míreme, que le estoy hablando en serio, porque yo acá los contratos que doy a la gente es para que voten por Pedro (haciendo referencia a Pedro Marín, candidato de La U) y ¿cómo usted va a votar por Julio Roberto, siendo el peor enemigo?

- D.: Pues, alcaldesa, lo único cierto es que yo estoy siendo sincera con usted, yo voy a votar por Julio Roberto.

- A.C.: ¿Usted tiene un contrato?

- D.: Sí, como que de tres meses.

- A.C.: No, de seis, y lástima, porque ese contrato se lo había podido dar a una persona que sí estuviera con nosotros.

- D.: Qué pena, señora alcaldesa, pero usted me acaba de decir que tengo un contrato por seis meses.

- A.C.: Sí, pero si se me da la gana de decirle ahora que no trabaje más, que no se malgaste más, porque ya no hay contrato, entonces ahí quedamos.

La grabación sigue cuando el abogado le pregunta sobre por qué hace la apreciación de que la alcaldesa estaba embriagada y siguen dialogando de la forma en que el abogado le puede ayudar.

Así las cosas, y de comprobarse la veracidad de la información, la alcaldesa (e) estaría incurriendo en varias prácticas indebidas: disciplinariamente es participación indebida en política, y en un delito llamado constreñimiento al electorado.

Un video

El abogado Emilio Toro señaló a esta redacción que se comunicaron con él, ya que tiene conocimiento de otras irregularidades en el municipio.

Indicó que el jueves 9 de febrero se reunió con Canizales, ya que al ser la alcaldesa encargada, también funge como la presidenta de la Junta Directiva del Hospital, para darle a conocer lo que a su juicio son conductas gravísimas al interior de la entidad.

A lo que se refería el Abogado, es a un vídeo en el que aparece el candidato Pedro Marín, al parecer al interior del Hospital, en una reunión en la que un supuesto funcionario de la entidad señala:

“Lo importante es que todos, a través de la influencia que tenemos con los usuarios, jalemos para este lado, es decir, para que Pedro se consolide, que sea el alcalde de la localidad. A mí me parece muy importante que hay que darle duro al campo, porque la zona rural de Cajamarca es decisiva en relación con la zona urbana…”

A partir del video, el abogado dice que le expuso a la mandataria que esto era gravísimo, ya que “si un usuario indica que no votaría por Pedro, entonces qué, lo dejaban morir”, y que le dijo que tenía que tomar cartas en el asunto; según el profesional en derecho, Canizales le dijo que le parecía muy grave y que hablaría con el funcionario, al parecer se hizo una reunión, pero protocolaria, ya que eso fue el jueves y el sábado a la madrugada, al parecer, la mandataria estaba increpando a la humilde trabajadora.

La novela

A partir del audio, en una reconocida emisora de la capital tolimense, el presidente del Concejo de Cajamarca, el concejal Gustavo Suazo, del partido de La U, señaló que era un montaje con el fin de desprestigiar el trabajo que venían realizando, y que no entendía cómo un abogado tan prestante, con una hoja de vida tan intachable como la de Emilio Toro, se prestara para un espectáculo de esa magnitud.

También señaló a Toro como el gerente de la campaña de la coalición entre el Polo Democrático, el partido Liberal y Alianza Verde.

“Yo lo respeto, él es libre de estar en el movimiento o en el partido que sea, él hace parte de las toldas del movimiento que representa la izquierda en Cajamarca y del Polo Democrático Alternativo”, indicó Suazo.

La respuesta de Toro

Emilio Toro se mostró sorprendido ante las declaraciones del Concejal y reiteró que es totalmente falso que sea gerente de ninguna campaña. “Yo vivo en Ibagué y si bien es cierto que nací en una finca en la zona rural de Cajamarca, no soy directivo de ninguna campaña, no soy gerente, nunca me han visto en una tarima; soy de izquierda, pero no pertenezco a las directivas de ese movimiento”.

Además, el jurista dijo que la denuncia no la hizo él, la hizo una señora que confió en él para contarle lo que a su juicio es un abuso del poder dominante de la Administración municipal, un acoso laboral, ya que esta persona ejerce una actividad muy humilde y no es justo que la atropellen psicológicamente.

“¿Que es un montaje?, pues en derecho quien afirma o niega algo, tiene que probarlo… ¿que soy gerente?, pues tengo la certeza, ausencia de duda, que usted puede llamar a cualquier cajamarcuno o que me muestren las intervenciones en donde yo aparezca como gerente de esa campaña; es un argumento pobre, flaco, frente a la contundencia de la prueba”, indicó Toro.

De psicólogo

“Considero que el Presidente del Concejo de Cajamarca realmente necesita un tratamiento psiquiátrico, porque está hablando como un trastornado mental, ¿a quién se le ocurre decir que esto es un montaje sin prueba alguna?”.

“¿Cómo se le ocurre que esta señora, siendo una subordinada de la alcaldesa, se atreva a hacer estas afirmaciones que hizo desprevenidamente, colocando en riesgo el sustento de su familia con este desempleo tan tremendo que hay?”.

“Me preocupa la situación del concejal Suazo y yo le podría ayudar, si le consigo un cupo en el hospital psiquiátrico de Lérida”, finalizó el abogado Toro.

La MOE

Por su parte, la MOE indicó que está tratando de recolectar mayor información, y tan pronto se tengan las pruebas, se le pasará a la Procuraduría Provincial de Ibagué, que es la que está investigando todo el tema de Cajamarca.

La organización, además, emite un llamado especial a la ciudadanía, para que cuando se tenga denuncias de este tipo, se brinde una información más precisa acerca de nombres o fechas, para que de esa forma se pueda triangular la información y así, elevar las respectivas denuncias.

La versión de la alcaldesa (E)





En diálogo con EL NUEVO DÍA, la alcaldesa (e) Andrea Canizales indicó que desmiente el audio que circuló, que dicha reunión a la madruga jamás se dio.

Que no tiene intereses políticos y que no sabe las razones que tienen el abogado y la señora Doris para difamarla de esa manera.

De igual manera, aseguró que en ningún momento los recursos de la Alcaldía los están utilizando para financiar campañas políticas.

“Hay un audio que anda circulando, lo puso a circular el señor Emilio Toro, en el que ellos aseguran que estoy presionando a la señora Doris a que vote por cierto candidato; quiero desmentir eso, ya que eso es falso”.

“Es tan mentirosa la señora Doris que se atreve a decir que no sabe quién la contrató; cómo va a decir una cosa de esas, si a usted cuando lo contratan, usted debe saber muy bien quién lo contrata”.

“La verdad yo soy una persona muy neutra, yo en asuntos políticos no me meto, yo solamente me dedico a hacer mi trabajo, que es sacar adelante la administración. Las escogencias políticas no me interesan”.

“Ahora, el señor Emilio Toro con qué fin hace esto, claro él como no lo va hacer, si él es el asesor jurídico del candidato del Polo”.

“Otra cosa, dicen que los recursos del Municipio están siendo invertidos en campañas políticas, eso es falso y ya se está adelantando una demanda, porque ellos no tienen los argumentos para asegurar que eso es así y eso es injuria y calumnia”.

“Que ella diga que estaba embriagada, por favor, yo me dedico a hacer mi trabajo, yo no me voy a poner a dar espectáculo, yo soy una señora”.

“El dicho encuentro no se dio, yo estaba en mi casa, por eso digo yo bajo qué argumentos la señora hace esto, qué pruebas tiene ella para difamar así. Dónde tiene ella un audio que diga que es verdad, es su palabra contra la mía”.