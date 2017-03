Contratista habría incumplido con proyecto de llevar internet a I.E oficiales del Tolima

Aunque se contaba con los recursos para llevar a 415 sedes educativas servicio de internet, la iniciativa quedó frenada por ahora, ya que el contratista Funtics, además de hacer una instalación de antenas que no estaba acordada, el escaso servicio que ofrece sería deficiente.

1 Mar 2017 - 3:01am

En agosto de 2016, la Secretaría de Educación del Departamento, contrató con la Fundación Empresarial Nuevas Tecnologías de la Información Colombia, Funtics, el servicio de llevar internet a más de 400 sedes educativas, propuesta que asciende a $2 mil 103 millones.

Sin embargo, cinco meses después, los estudiantes siguen a la espera de contar con la conexión.

El diputado Milton Restrepo, indicó que varios padres de familia le manifestaron que a pesar del anuncio que hizo el Gobierno departamental, el año se acabó y nunca tuvieron internet.

“Recorrimos más de 70 instituciones que debían tener el servicio y encontramos una gran sorpresa, que más de 50 hoy no tienen el servicio, las que lo tienen es defectuoso y un número mínimo lo tenía”, contó Restrepo.

Otro de los cuestionamientos es que a pesar que se hablaba de instalación de fibra óptica, en varios colegios, Funtics habría instalado antenas, las cuales al parecer no funcionan y se desconoce si cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Espectro.

“La Organización Mundial de la Salud, es muy clara frente a los límites de las ondas electromagnéticas, que pueden acarrear efectos en la salud de los residentes, en este caso estamos hablando de niños, niñas y adolescentes”, agregó el asambleísta.

Pero dichas infraestructuras generan otro interrogante más, saber quién pagará el costo del consumo de energía ya que están funcionando las 24 horas, a lo que se agrega que tampoco se tuvo en cuenta el uso del suelo al momento de instalarlas.

El rector de la I.E. San Luis Gonzaga de Chicoral, Saúl Barreto, indicó que la antena fue instalada finalizando el 2016, pero solo hasta hace 15 días llegó la conectividad a la sala de sistemas de la sede principal, es decir al área rural no llega la señal.

“Ellos (contratistas) vienen, montan (las antenas) y se pierden, le pregunté (sobre el contrato) y me dijeron que estaba suspendido”, narró Barreto. Y en el Espinal el servicio sería intermitente.

Otra de las presuntas irregularidades denunciadas por el diputado, es que hubo casos en el que los contratistas habrían condicionado la instalación de las antenas, indicando que si no lo permitían la instalación, los colegios no contarían con el servicio.

“El contrato es claro, dice que se debe suministrar el servicio de internet, terminaron los rectores chantajeados por los contratistas”, declaró Restrepo.

En este caso la Secretaría de Educación es la ordenadora del gasto y la supervisión es de la Dirección de TIC de la Secretaría de Planeación.

Teniendo en cuenta que son más de $2 mil millones el valor del contrato, el asambleísta llevará el tema a debate, para que sea el Gobierno departamental el que entregue las respuesta a todos los interrogantes que dejaría el incumplimiento, como cuál ha sido la responsabilidad de las dos secretarías en las etapas precontractual y contractual, y a Funtics exigirle respuestas del por qué de su incumplimiento y cuál sería la indemnización del mismo.

Funtics incumplió: Jairo Cardona

Por su parte, el secretario de Educación del Tolima, Jairo Cardona manifestó que el contrato está suspendido y que se precederá a declarar el incumplimiento porque Funtics tuvo fallas en las condiciones y tie mpos de instalación, al igual que en la calidad del servicio. “A este contratista no se le ha cancelado ni un peso, por cuanto a él se le pagaba una vez estuviera instalado y se empezara a prestar el servicio, a él se le paga tiempo de servicio de acuerdo con unas condiciones de la instalación y calidad de la señal”, dijo Cardona. En cuanto a las antenas, “no estaban autorizadas en el contrato, no fueron autorizadas después por la supervisión y lo que vamos hacer es pedir el desmonte inmediato de esas antenas, porque el tema era fibra óptica”. Teniendo en cuenta la situación, se habría procedido a citar a la Fundación, pero esta argumentó no haber recibido el llamado; razón por la cual se hará nuevamente para correr el traslados de los incumplimientos evidenciados. En la vista a 52 sedes que hizo la Secretaría, se hallaron 18 antenas.





¿Y los $2 mil millones?

Los recursos de este proyecto fueron asignados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, son del Sistema General de Participaciones y eran para ser ejecutados en 2016, razón por la cual se debe solicitar al Ministerio nuevos lineamientos para la utilización del dinero.



En cuanto a si existe la posibilidad de que se pierdan, “dependemos de la autorización y decisión del Ministerio, nos toca mirar las reglas del Sistema General de Participaciones y del MEN”, explicó el funcionario.



Mientras tanto para dar cumplimento al compromiso que hizo el gobernador Óscar Barreto, a las comunidades, la Secretaría está buscando otras alternativas para llevar internet a los municipios.