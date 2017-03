Intranquilidad en Santa Isabel por puma que estaría cerca al área urbana

El alcalde de Santa Isabel, Jaime Rincón Soto, indicó que ya existen 10 reportes de daños generados por un puma, que estaría muy cerca del casco urbano.

7 Mar 2017 - 3:01am

“Muy lamentable que las autoridades ambientales no le hayan puesto toda la atención, reconozco que se han desplazado al sitio y dado capacitación a la ciudadanía, pero no he visto nada que lleve a la captura del felino”, manifestó el burgomaestre.

La cercanía que tendría el puma a la comunidad genera varios temores, debido a que los campesinos están transitando constantemente y los niños se movilizan diariamente a las escuelas.

“Le pido a Cortolima y Gestión del Riesgo que nos ayuden, porque lo más probable que puede suceder, es que los mismos campesinos en aras de defender sus propiedades y familia, en algún momento, resulten dándole de baja al felino”, precisó Rincón.

Agregó que este final sería lamentable, teniendo en cuenta que llevaban, según él, más de dos meses haciendo las denuncias ante las entidades respectivas.

Entre los reportes están los ataques a ovejas, terneros, potros, entre otras especies, hechos que muestran indicios que el puma estaría a dos kilómetros de la zona urbana.

Ante los riesgos que existen en las dos partes, tanto por el lado de las personas como del puma, la solicitud que hizo el alcalde de Santa Isabel es a que se aumenten los esfuerzos de las autoridades ambientales para dar la pronta captura y reubicación.

Dato

La alerta se habría dado hace dos meses cerca a las veredas La Esmeralda y Guaimaral. Hoy los campesinos contabilizan 10 ataques a animales de pastoreo.