Toneladas de maíz siguen amontonadas en el Tolima

De nuevo el sector maicero vuelve a tener dificultades, en esta oportunidad debido a la abundancia del grano que se tiene en el país el valor de venta está dejando pérdidas.

9 Mar 2017 - 3:01am

Con el maíz guardado en bodegas, salas, cocinas y demás partes de las viviendas están los agricultores de varios municipios del Tolima, debido a que el precio del grano está por el suelo, pues la carga que generalmente se comercializa por encima de los cien mil pesos, hoy no alcanza los $80 mil.

En el caso de Armero – Guayabal, el mandatario Carlos Escobar contó que varios maiceros optaron por guardar la producción porque no hay compradores, “son más de 200 agricultores y algunos venden ya por necesidad, las deudas y el acoso de los bancos, esto nos tiene muy pensativos”.

Por el lado de Valle de San Juan, el panorama es el mismo, allí cerca del 90 por ciento de los habitantes dependen del maíz.

El alcalde Héctor Orlando Padilla, comentó que recientemente tuvo una reunión en el Ministerio de Agricultura, allí el mensaje que trajo a los maiceros, es el de no vender.

“Los agricultores responden qué hacemos nosotros con el maíz almacenado, si para pagar los créditos y proveedores no tenemos dinero, nos toca venderlo al precio que nos ofrezcan”, narró Padilla.

Agregó que aunque el día de la reunión se logró hablar con la banca y establecer una prórroga, para los deudores de línea Finagro, hasta la fecha no se conoce el documento que oficialice la propuesta.

A esto se suma que ya empieza el nuevo cronograma de siembra, razón por la cual la alternativa que entregó el Ministerio es que los bancos entreguen créditos que irían hasta un 50 por ciento de la producción almacenada, dinero con el cual se pagarían deudas, se prepararía el terreno y se compraría la semilla.

No obstante, para los maiceros esa no es una solución.

Parte de la problemática es que el Gobierno nacional importó cerca de dos millones de maíz, de esta cifra ya ingresó cerca de un millón.

Y según el mandatario de Valle de San Juan, en puerto se está comercializando la tonelada a $540 mil, mientras que el nacional para que deje rentabilidad es necesario venderlo a $740 mil.

Por su parte, el alcalde de San Luis, Carlos Bonilla, contó que el semestre pasado el kilo tenía un valor de $920 y la carga a $120 mil, mientras que ahora el precio cayó en un 40 por ciento.

Otra de las dificultades es que entidades como el Banco Agrario no facilita la solicitud de créditos o da flexibilidad de pago.

Sin respaldo

Manuel José Cuenca, presidente del capítulo Tolima de Fenalce, también habló del compromiso que hizo Minagricultura, el de buscar mecanismos crediticios que ayudaran al sector, no obstante, 20 días después no ha sucedido nada. Recordó que a nivel regional se tendría 20 mil toneladas de maíz guardado y hay 15 mil más, para ser cortadas. “La recomendación que está dando la Federación es evaluar los costos de producción frente a los de venta, porque en este momento no es rentable sembrar maíz amarillo, y si el Gobierno no se compromete con una política seria para una sustentación de precios o un subsidio a la comercialización, no es rentable”, precisó Cuenca.