Derrumbes dejan sin vías a las veredas del Tolima

Hasta el momento se tiene un registro de mil 558 kilómetros de vías afectadas. Los habitantes de Líbano y Alvarado, solicitan ayuda del Departamento.

12 Mayo 2017 - 3:01am

A medida que pasan las horas los habitantes de las zonas rurales del Tolima se las ingenian para trasmitir una voz de auxilio, ya que a cada instante las dificultades crecen.

Este es el caso de Violet Tovar, una habitante del corregimiento de Santa Teresa, Líbano, que impulsada por las necesidades de su comunidad llegó a la capital musical a solicitar ayuda.

Contó que los caminos de las veredas La Aurora, La Frisolera, La Guaira y San Fernando, están totalmente colapsados. “No tenemos acceso, porque hubo cantidades de derrumbes y hay gente damnificada, quienes han perdido las casas”, narró Tovar.

Agregó, con tristeza, que hay personas que tuvieron que salir corriendo a mitad de la noche.

“En la escuela de La Aurora se encuentran varios campesinos que han tenido miedo de dormir en sus casas, otros se fueron para el pueblo”, narró la habitante del Líbano.

“Nos estamos arriesgando”

En la vereda Caima de Alvarado, el panorama no es distinto, pues según sus habitantes, no hay paso para vehículos y hasta ayer en la tarde se contaban 18 deslizamientos no solo de tierra, sino, también de rocas y árboles.

Y aunque ya acudieron a la Administración municipal, la situación es la misma que en otras poblaciones, la maquinaria no da abasto.

Pero, ante la necesidad de movilidad los habitantes de Caima se arriesgan a pasar por un lado, y solo esperan que este fin de semana puedan movilizar la producción agrícola.

Desbordamiento

En Guamo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó que a tempranas horas la quebrada Lemayá se desbordó, debido a la acumulación de ramas y troncos que llevaba el afluente.

Una vez se reportó la alerta, la Administración municipal apoyó al organismo de socorro para proceder a despejar el paso de la quebrada.

Calamidad ambiental

En Murillo, la lluvia deja hasta el momento 17 veredas con daños, 338 familias afectadas, 84 hectáreas de cultivos en mal estado y una pérdida ambiental, pues la creciente del río Recio arrasó con los termales La Campanita y La Cabaña, ubicados en el sector Granates.

Ante este panorama, la Secretaría de Planeación de Murillo, manifestó que no cuenta con la maquinaria para atender afectaciones, por lo que solicitó el apoyo al Gobierno departamental. Esta población del Norte, declaró la Calamidad Ambiental.

Se busca

Los familiares de Carlos Alberto Mejía, emprendieron su búsqueda desde el miércoles, debido a que, al parecer, el hombre decidió cruzar el río Los Guayabos, por si mismo, pero el afluente lo arrastró. Hasta ayer en la tarde, Mejía seguía sin aparecer.