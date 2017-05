Comisarías de Familia sin recursos para monitorear casos de violencia

Tras la reunión adelantada por diferentes autoridades de la región, se pudo concluir que la falta de articulación entre instituciones, es otra de las debilidades del sistema de atención.

16 Mayo 2017 - 3:01am

Con el objetivo de precisar las debilidades que tiene el sistema de atención para hacer seguimiento a los casos de restablecimiento de derechos, la Secretaría de Salud Departamental se reunió con diferentes autoridades locales y regionales. En dicho espacio se pudo concluir que la falta de personal y recursos es permanente.

A esta situación se le sumaría que no hay articulación entre entidades, lo que impide que se haga un seguimiento a las denuncias.

La secretaria de Salud, Sandra Torres, tomó como referencia el caso de la niña de tres años, Sara Ayolina Salazar, quien a pesar de mostrar señales de un posible caso de maltrato, las acciones de protección nunca llegaron.

“Los hospitales notificaron desde el 2016 una posible violencia (pero) no hubo seguimiento”, dijo Torres.

La funcionaria agregó que los centros hospitalarios tienen la responsabilidad de monitorear los casos de alta complejidad que reciben, lo que incluye visitas a las familias de los pacientes.

Más de 70 casos reportados

En medio de la mesa técnica la Comisaría de Familia de Armero - Guayabal, indicó que actualmente tiene 72 reportes relacionados con restablecimiento de derechos de niños, pero no cuentan con los funcionarios suficientes para atenderlos.



Sin embargo, Torres enfatizó que se debe priorizar las denuncias y solicitar el apoyo de otras entidades, para que la comunidad sienta la presencia del Estado, “los casos se están viendo, la gente está denunciando”.



El diputado, Jorge Duque, quien también estuvo presente en la reunión, agregó que es muy preocupante las debilidades que tienen las instituciones, pues no se cuenta con los profesionales que se necesitan para tramitar los casos, que ya se empiezan a acumular.



“Se le hizo la petición al alcalde (Carlos Escobar) para que acompañara las necesidades de la Comisaría, pero el mandatario mencionó que no cuenta con los recursos económicos para hacerlo”, contó Duque.



Pero la crisis no es exclusiva de Armero - Guayabal, pues según la Procuraduría gran parte de las Comisarías del Departamento, están enfrentando una situación similar.



A lo que se suma que en los territorios no tienen personal adecuado para que implemente las políticas de prevención. Al parecer, solo 14 poblaciones tienen contratado un sicólogo para hacer seguimiento a las denuncias.





Alcaldías poco interesadas

Otro de las circunstancias que quedó expuesta es que al parecer las administraciones municipales no asisten a las mesas técnicas de capacitación en el tema de infancia y adolescencia, situación que podría generar una denuncia ante los entes de control.



“Hay una serie de protocolos, se debe subir una información a unos sistemas, hay que llenar unos formatos e identificar unas vulnerabilidad y en eso, ellos (Departamento) dicen que hay total desatención por parte de los alcaldes”, contó el asambleísta.



Al parecer hasta antes de conocerse el caso de Sarita, había total desinterés con el tema.